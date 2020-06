La Europa de las mil y una banderas: el continente si todos los independentismos triunfaran

La historia de Europa es en muchos sentidos una historia no contada, casi olvidada. Son centenares las naciones y los estados que un día poblaron y controlaron y más tarde perecieron, relegando su importancia histórica a un mero ejercicio memorístico. Hoy Europa son cuarenta y muchos estados cuyo poder e influencia percibimos, en mayor o menor grado, a diario. ¿Pero qué hay de aquellas que no fueron, de aquellas que no son ni serán?

De ello se ocupa un maravilloso libro escrito por Norman Davies y dedicado a los estados extintos de la vieja Europa, Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe, y de ello trata este singular mapa que ha circulado por las redes sociales durante las últimas semanas. Si el primero versa sobre lo acontecido en el ayer, el segundo trata sobre un hipotético futuro en el que todos los movimientos nacionalistas o independentistas de Europa triunfan sobre los estados hoy constituidos. El primero es historia, el segundo es ficción. Un ejercicio imaginativo apasionante.

Y en muchos sentidos exagerados. El mapa, elaborado por el usuario de Reddit u/stanthefax, proyecta las ambiciones y el calado de numerosos "movimientos" regionalistas. España, por ejemplo, quedaría resumida a un sinfín de distintas naciones, entre ellas la aragonesa, la leonesa, la asturiana o la andaluza. Comunidades donde, ciertamente, es posible encontrar o bien a partidos nacionalistas o bien a partidos regionalistas (como la Unión del Pueblo Leonés) pero cuya penetración electoral es nula. Cualquier asunción de independencia siempre caerá en la ficción.

Sucede lo mismo en Italia (Padania), Alemania (Suabia) o Francia (Normandía). La mayor parte de referencias surgen de esta apasionante página de la Wikipedia, donde se aglutinan a un tiempo movimientos separatistas, partidos nacionalistas y organizaciones autonomistas. Una panoplia de exigencias y reivindicaciones regionales e históricas tan dispares como llamativas. Más un ejercicio de exploración geográfica y regional que un verdadero compendio de independentistas.

A partir de ahí, transforma Europa en una infinita colección de banderas. Podemos toparnos con Frisia, Saboya, Aosta, Sicilia, Alta Silesia, Bohemia, Moravia, Transnistria, Crimea o Scania, por no mencionar el sinfín de boyantes naciones del Cáucaso y los Balcanes. Para los apasionados de la historia ficción, de las banderas y de los particularismos geográficos y políticos, se trata de un auténtico parque de atracciones.

A diferencia de otro mapa muy similar que ya comentamos en su día, en este el atractivo principal reside en las banderas. Por momentos, al contemplarlo uno puede imaginar cómo hubiera sido una Europa anclada en los tiempos del Crusaders Kings, con soberanías fragmentadas y compartimentalizadas hasta el extremo. Una Europa aún más diversa y fraccionada. Una Europa que sólo existe en este mapa y en nuestra imaginación. A disfrutar.