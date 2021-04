La Europa sur tiene un problema con su complejo de inferioridad. Las renovables son un buen ejemplo

Por más que medio siglo de convergencia haya acortado las enormes distancias que antaño separaron a los países europeos, sus relaciones internas siguen condicionadas por estereotipos y explicaciones culturalistas. Por clichés. España y otros países del Mediterráneo lo comprobaron en sus carnes durante los años más duros de la crisis del euro, cuando la prensa anglosajona les bautizó como PIIGS, "cerdos" en inglés. La recesión, sus causas y consecuencias, se interpretó de forma cultural.

Una visión de Europa que jamás se evaporó del todo y que sigue condicionando hoy el modo en que unos y otros se ven a sí mismos.

El ejemplo. Lo ofrece este informe (PDF) elaborado por la Fundación Friedrich Ebert, un think tank afín al partido socialdemócrata alemán, dedicado a las relaciones entre Italia (y los italianos) y Alemania (y los alemanes). El estudio trata de responder a preguntas que, por la importancia de ambos países, bien pueden explicar las relaciones globales entre el norte y el sur del continente. ¿Nos conocemos bien los unos a los otros? ¿Se ajustan nuestras ideas a los hechos?

Para ello, la investigación se centra en diversos aspectos. Uno es llamativo para el caso que nos ocupa: ¿cuánto creen alemanes e italianos que han cumplido con sus objetivos de energías renovables tanto Alemania como Italia? Dicho de otro modo, ¿qué país tiene más fama de sostenible en uno y otro rincón del continente? Alemania, claro.

This is just... wow.



70% of Italians believes that Germany has met its renewable energy targets - although it *hasn't*.



70-80% of both Italians and Germans believe that Italy has missed its renewable energy targets - although it *has*. https://t.co/orcjQBU7Fb pic.twitter.com/ivscAMzdMZ