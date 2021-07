Facebook cree que las redes del futuro se parecerán a Ready Player One. Y por eso está gestando el Metaverso

Mark Zuckerberg ha imaginado un futuro que, a ojos del espectador de 2021, es pura ciencia ficción. Dado los recursos con los que cuenta y el lugar que ocupa Facebook en el panorama social actual, está en mejor posición que nadie para lograr que se cumpla en realidad.

El Metaverso: en la charla dada para un reciente podcast de la publicación estadounidense The Verge, el fundador y CEO de Facebook dio detalles de la estrategia en la que está embarcado. Allí hizo referencia al “metaverso”, concepto tomado de la novela Snow Crash de Neal Stephenson en 1992 pero que cualquiera que haya leído El Juego de Ender o Ready Player One o casi cualquier jugador de un videojuego MMO moderno comprende al instante.

Si primero estuvo la web tradicional y después entró la era de las apps de móvil, el paso 3 de Internet supondría una versión en realidad virtual en la que entras para interactuar virtualmente en 3D con distintas plataformas en línea, un poco al estilo de Fortnite. Zuckerberg se ha fijado mucho en Roblox ya que los usuarios pueden saltar entre experiencias virtuales, entre diferentes mundos, mientras crean sus propias experiencias dentro de él. Podrías ir a una sala de conferencias a trabajar, pero también podrías después ir a la cafetería virtual de un conocido y más tarde a la zona de recreo de Disney o Marvel, por ejemplo, todo ello vistiendo skins y otros elementos comprables.

Lo blockchain. En la propia (y muy interesante) entrevista de The Verge el periodista pregunta al CEO por esta cuestión. El mundo cripto sabe que la idea del metaverso lleva conquistando años a sus adeptos. El inversor de riesgo Matthew Ball es el que ha escrito los mayores alegatos en favor de su creación, y en este mismo mes ha salido un reportaje en The New York Times con lo que está sucediendo en Decentraland. Las respuestas de Zuckerberg dan a entender que él defiende este metaverso en su versión “interoperable” y no “descentralizada”, como la tecnología blockchain. O dicho de otro modo, que Facebook aspira a convertirse en el servidor/proveedor y creador de referencia de los estándares centralizados a partir de los cuáles los demás creen sus mundos virtuales/redes sociales del mañana.

¿Y qué está ocurriendo en Decentraland? Una plataforma de realidad virtual creada sobre la blockchain de Ethereum (ETH). Se trata de un mundo con un aspecto similar al de Second Life, descentralizado y en el que los usuarios pueden realizar una amplia variedad de acciones como comprar parcelas de terreno, construir sobre ellas, cortar el césped y hablar con los demás. También hay conciertos, exhibiciones de arte NFT, casinos y opciones para especular con las parcelas para obtener tokens de MANA, una moneda que ha empezado a ganar tracción en Coinbase. Lo interesante no es que exista desde hace más de un año, o que haya escasamente cientos de jugadores simultáneos cada día, sino que se ha convertido en un refugio inversor. Republic Realm, una autodenominada “firma de bienes raíces digitales”, compró el NFT de unas propiedades de Decentraland por el equivalente a 900.000 dólares.

El Internet identitario mercantil: en los últimos meses pueden encontrarse multitud de ejemplos de movimientos por los que diferentes redes sociales potencian la monetización dentro de sus plataformas. Decenas de opciones nuevas en sitios que tradicionalmente no se veían como espacios donde entrase el ámbito económico directo, como Tumblr, Pinterest o Twitter. Este mismo mes Reddit está experimentando con la compra de subreddits por parte de usuarios mediante tokens. A grandes rasgos, parece que 2021 se está consagrando como la cumbre de la mercantilización de las plataformas, como si los empresarios considerasen que todos aceptásemos que Internet es ya tan importante en nuestras vidas como para echar dinero en él más allá de la publicidad clásica.

El largo camino de Facebook hacia lo virtual. Con su anuncio, Zuckerberg tenía el objetivo de anunciar que redoblará las apuestas por el éxito de la realidad virtual. La reestructuración empresarial interna hará que “Metaverse” sea el nuevo grupo de Producto que englobará todos los diferentes desarrollos relacionados con Realidad Aumentada y Realidad Virtual que ostenta la compañía y pondrá al frente a Vishal Shah, actual vicepresidente de producto de Instagram. También, han dicho, contratarán a cientos de ingenieros expertos en materia.

Pero no puede olvidarse que la compañía lleva muchos años vaticinando la consagración de esta tecnología. En 2019 lanzaron Horizon, un espacio similar a un metaverso, y aunque desde hace meses puede accederse a la beta por invitación, lo que está pasando en ella no está trascendiendo al gran público, salvo comentarios de los propios desarrolladores que reconocen que la tecnología de Oculus es aún bastante rudimentaria e incómoda. Habría que ver cómo de crucial será en el futuro el uso de la RV para el prometido metaverso de Facebook.

Imagen de portada: captura de Decentraland.