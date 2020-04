Fases vs fechas concretas: así se compara la desescalada de España frente a otros países de Europa

El Gobierno ha decidido desmarcarse de la tónica que está marcando los aún parciales planes de desconfinamiento de múltiples países de Europa.

Hoy Pedro Sánchez ha anunciado que la fórmula española se basará en cuatro fases (0, 1, 2 y 3) que serán los estadios en los que se irá encontrando el país en función de la gravedad de la epidemia y según los cuales las restricciones civiles serán distintas y que también diferirán en base a provincias e islas. Cada una de estas fases nunca durará menos de dos semanas en el mejor de los casos; el deseo es que a finales de junio, si la epidemia sigue controlada, llegue el final de la desescaladas a todas las regiones, aunque no es algo asegurado.

Fase 0. Preparatoria, y en la que entrarán el 4 de mayo todas las provincias, con la excepción de determinadas islas. Se permite la salida de niños durante una hora, paseos individuales, apertura de locales con cita (como pedir comida para llevar en el local, sin consumir en él), actividades deportivas y el entrenamiento de atletas profesionales.

Fase 1. Se abrirá el pequeño comercio con medidas de seguridad, no así las grandes superficies. Se habilitarán horarios preferentes para los mayores. Se abrirán terrazas, hoteles y alojamientos turísticos con varias restricciones (30% de aforo). También podrán abrir a un tercio de capacidad los locales de culto; y se permitirá el entrenamiento entre los clubes de las ligas profesionales.

Las familias podrán acudir a sus segundas residencias siempre que estén en la misma provincia.

Fase 2. Se podrá abrir el espacio interior de los locales de restauración con un tercio del aforo, sólo para el servicio de mesas y con medidas de protección como mamparas. Se reabrirán centros educativos pero para algunas actividades, como las de refuerzo o para permitir asistir a los niños menores de seis años cuyos tutores trabajen. Reanudación de la pesca deportiva; reapertura de cines, teatros y espacios similares (a un 30%); reapertura de salas de exposiciones, conferencias y espectáculos culturales de menos de 50 personas.

Si es al aire libre, se permitirán las congregaciones de no más de 400 personas, siempre que estén sentadas. Los lugares de culto suben su capacidad al 50%.

Fase 3. Se flexibilizará la movilidad general y el ámbito comercial. En la restauración se limitarán las restricciones antes planteadas pero se seguirán pidiendo ciertas medidas de protección. También se promete aquí la reapertura de playas.

En total, cuatro fases. La 0 a partir del 4 de mayo; la 1 a partir del 11 de mayo; la 2 a partir del 26 de mayo; y la 3 a partir del 10 de junio. A finales de junio, la "nueva normalidad". Teniendo en cuenta estos plazos, variables y reversibles en función de la evolución de cada provincia, aquí te mostramos una comparativa de cómo discurrirá el desconfinamiento español frente al anunciado por otros países vecinos.

Movimiento ciudadano

Hasta el momento los franceses podían hacer lo que los españoles podremos empezar a hacer ahora, pasear a los niños y salir a hacer ejercicio por una hora.

Alemania: desde el principio los alemanes han podido salir a pasear o hacer deporte en grupos de a dos sin restricciones de tiempo o espacio.

Desde el principio se ha permitido en Países Bajos salir, visitar a familiares, celebrar servicios religiosos de hasta 30 personas, ir al trabajo…

En República Checa se ha podido pasear o hacer ejercicio de forma individual desde el inicio. También desde la semana pasada se permite la circulación no esencial y los viajes, mientras que las reuniones se limitan a 10 personas máximo. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden entrar en el país por negocios, aunque sólo durante tres días y con la prueba de haber dado negativo en un test.

En Italia desde este lunes 4 de mayo se podrán hacer visitas a familiares dentro de la misma región y no hay limitaciones de espacio o tiempo. No se permiten fiestas privadas. Funerales de hasta 15 personas (qué ocurrirá con las misas está aún en el aire), se abren parques y jardines. En todo caso se seguirá usando la autocertificación para los desplazamientos y se regulará por ley que las personas con una temperatura corporal de más de 37.5 grados no puedan salir del domicilio.

En Bélgica también desde el 4 de mayo se podrá salir a pasear y a hacer todo tipo de ejercicio en grupos de un máximo de dos personas añadidas a todos aquellos que vivan juntos bajo el mismo techo. Es decir, tenis o kayak sí, fútbol no. Todo el mundo deberá llevar mascarilla. Se reabre el transporte público (aunque se desincentiva a usarlo). A partir del día 18 se estudiará cómo y en qué grado permitir reuniones privadas, bodas y funerales, salidas regionales dentro de las mismas 24 horas y viajes a la segunda residencia

Minoristas, industria y otras tiendas

En su tónica de un confinamiento casi nulo, Países Bajos permitió desde el principio que mercadillos y comercio minorista estuviesen abiertos. Sus únicas restricciones han sido los negocios con contacto físico cercano, bares y cafeterías, que sólo podían vender a domicilio y las reuniones públicas.

Austria: desde el pasado 6 de abril abrieron pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados y las tiendas de bricolaje y jardinería. 1 de mayo para centros más grandes, y finales de mayo para hostelería, salones de belleza y tintorerías.

Desde el pasado 20 de abril en Alemania quedó a discreción de los Landers decidir si permitir o no abrir a los comercios de hasta 800 metros cuadrados de superficie. Muchos de ellos lo hicieron, y Merkel salió abroncando a algunos de estos estados por arriesgarse demasiado. También se decretó que entonces podían abrir negocios que exigiesen contacto físico directo (peluquerías, prostitución).

En República Checa la semana pasada se permitió la reapertura de varias tiendas, extendidas a todos los comercios, así como los gimnasios, este mismo lunes.

En Grecia se estima que los comercios minoristas de varias regiones podrán empezar a abrir entre mañana y la próxima semana, pero se espera al anuncio oficial que hará el primer ministro hoy por la tarde.

En Italia desde el 4 de mayo se reanuda casi toda la industria, la construcción y el comercio mayorista. Para el 18 de mayo el minorista, peluquerías, barberías y lo que queda de industria por abrir.

Francia ha elegido el 11 mayo como horizonte para reabrir los comercios si los contagios siguen disminuyendo, aunque la decisión final dependerá de los alcaldes.

Para los portugueses será “a partir de mayo” cuando empezará la apertura de tiendas.

Educación

En Dinamarca desde el pasado 15 de abril se empezaron a reabrir guarderías y colegios para niños de hasta quinto grado.

En Países Bajos hoy mismo empieza la reapertura de guarderías, colegios y universidades.

En Alemania el 4 de mayo se abrirán los colegios de buena parte de Alemania con la posible excepción de la región de Baviera.

En República Checa las universidades, que no los colegios, reabrirán este 4 de mayo.

En Francia habrá una reapertura gradual: primero, los profesores el 11 de mayo, y al día siguiente los alumnos de primaria y bachillerato. A partir del 18, se incorporarán los estudiantes de FP.

En Bélgica el 18 de mayo reabren los colegios con duras limitaciones, como por ejemplo sólo 10 alumnos por clase.

En Portugal se acaba de anunciar que se espera que los alumnos mayores de 15 años puedan volver a las aulas el 18 de mayo.

En Austria se ha asegurado que se harán los exámenes de fin de curso, con lo que la vuelta a las aulas será un poco antes, aún sin concretar.

En Italia los colegios y universidades permanecerán cerradas hasta el inicio del próximo curso escolar.

Restaurantes, bares, turismo

En Italia desde el 4 de mayo los restaurantes pueden dar la opción de pedir para llevar (es decir, recoger in situ) y a partir del 1 de junio podrán abrir bares y restaurantes con protocolos de seguridad y una reducción de aforo.

En Austria la hostelería planea abrir “para finales de mayo”. Igual que con tiendas, los portugueses han citado que será en mayo, aunque sin concretar, cuando se abran los restaurantes.

En Bélgica y a partir del 18 de junio se espera una reapertura gradual de restaurantes, cafés, bares.

De momento Francia apunta a que se estudiará la reapertura de bares, restaurantes y complejos turísticos "para el mes de junio".

Cine, ocio, actividades culturales

En Bélgica anuncian que a partir del 18 de junio se permitirán vacaciones de verano, pasantías y visitas turísticas. Con suerte el 31 de agosto se permitirán eventos masificados.

Alemania ha dejado para lo último la apertura de cines, teatros, piscinas, gimnasios o museos, entre otros aforos, y ahora hay voces que dicen que, con el reciente agravamiento del índice de contagios, su apertura podría tardar mucho más.

Italia planea que el 18 de mayo sea el día en que vuelve la cultura, los museos, las bibliotecas y los espacios culturales.

En Portugal también será “a partir de mayo” cuando abran cines y otros espacios culturales. Con casi toda probabilidad las competiciones deportivas sean a puerta cerrada o sólo para los titulares de abono.

En Austria los grandes eventos públicos estarán prohibidos al menos hasta finales de junio, en Francia como mínimo hasta mediadios de julio y en Dinamarca, hasta agosto. Los alemanes no han querido mojarse con respecto a ninguna de estas áreas.