La financiación de la vacuna ha sido en su mayoría pública. La cuestión es si sus beneficios también lo serán

Cuando Pfizer anunció que había desarrollado una vacuna efectiva contra el coronavirus sus acciones se dispararon un 15%. Aquel mismo día su CEO, Albert Bourla, se desprendía del 62% de sus acciones a cambio de $5,6 millones. Algo similar sucedió tras el anuncio de Moderna. Sus acciones se han revalorizado un 50% desde que desvelara los resultados de su vacuna. Su triunfo es coral, dado que se beneficiará a países enteros, pero también privado, porque será rentable.

¿Pero debería ser así?

Quién financia. La pregunta está mal formulada. La cuestión crucial no son tanto los beneficios como los costes. ¿Quién ha financiado realmente el desarrollo de cada una de las vacunas, algunas de ellas listas en apenas diez meses? Este reportaje de la BBC ofrece algunos datos interesantes, todos ellos recopilados por Airfinity. La mayoría de los proyectos, incluidos el de Pfizer o Moderna, han dependido del dinero público. Sin los estados no habrían llegado hasta aquí.

The COVID-19 vaccines have been overwhelmingly reliant on public funding, and should be available to all as a public good. pic.twitter.com/j5CpwPxBoj