Una foto y ejercicio resuelto: Google Lens ha puesto más fácil que nunca hacer los deberes

Ser estudiante hoy en día es muy diferente a cómo era hace unas décadas. La incursión de la tecnología ha cambiado para siempre la manera de afrontar los estudios o hacer los deberes. No hay familia que ya no disponga de un smartphone o una tablet que le sirva para resolver sus dudas o le ofrezca ingentes cantidades de conocimiento en un par de clicks. Para quienes venimos de una generación donde El Rincón del Vago era la manzana prohibida a la hora de hacer trabajos de clase en casa, nos sorprende que ahora incluso las plataformas como Google nos lo pongan más fácil que nunca.

Si eres padre o madre y has pillado a tus hijos haciendo sus deberes con el móvil quizás deberías saber qué es Google Lens y cómo podrías usarlo a tu favor. Hace unos días, un usuario en Twitter posteaba sorprendido como la aplicación en tan solo dos pasos había conseguido resolver un ejercicio de clase. Dos fotos de la aplicación bastaban para explicarnos cómo: en la primera se escaneaba la frase "ejemplos de mamíferos", y en la segunda se desplegaba información de Google dando varios ejemplos de animales. Vamos, que en cuestión de dos segundos habías resuelto el ejercicio.

En uno de los comentarios una madre explicaba: “Yo ya pillé a la jovencita de la casa usándola para Mate y Física y la cara que se me quedó”. Otra decía: “Para corregir rápido los deberes de mi hijo en esta época de telecole a mi me viene de lujo”. No hay mal que por bien no venga. Pero, ¿qué es realmente Google Lens y por qué se puede usar para hacer los deberes?

PERO QUÉ LECHES Tienes una opción para HACER LOS DEBERES, ¿GOOGLE? https://t.co/q7ZG2FXtDA pic.twitter.com/GfJPRXQoEq — El Hematocrítico (@hematocritico) March 14, 2021

Google Lens es una aplicación de realidad aumentada de Google a la que puedes acceder desde la web, Maps, Google Fotos o descargándola independientemente de Google Play. Tiene multitud de usos, desde traducir textos apuntando hacia ellos (en un libro, por ejemplo), copiarlos y analizarlos (es decir, digitalizarlos a golpe de clic) o identificar animales, objetos o películas (sí, puedes saber en qué tienda está disponible la chaqueta de tu amiga sacándole una foto).

La última y novedosa actualización de Lens incluye, entre otras funciones, el modo deberes. Gracias a una tecnología llamada Socratic, los estudiantes pueden simplemente tomar una foto de los ejercicios que sus profesores les han mandado para casa y obtener las soluciones al instante. Google dice que quiere que la tecnología de Lens ayude a los padres y cuidadores que se han visto abocados a educar en las casas, probablemente por primera vez, como resultado de la pandemia mundial.

En realidad, el motor de búsqueda de Google ya está repleto de autosugestiones que dan una pista de que los jóvenes buscan las respuestas en el ordenador. Cuando buscas una novela clásica (como Orgullo o Prejuicio), los resultados relacionados son siempre cosas como "nombre de la casa de Darcy" o "significado de la escena de baile". En cambio, las matemáticas eran mucho más complicadas para Google, pues existen multitud de símbolos y álgebra que algunas personas no saben escribir en un medio digital. La nueva función de Google Lens tiene la solución.

La aplicación utiliza inteligencia artificial y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), cuyo alcance comienza con el escaneo simple de documentos utilizando "patrones" de letras. Los usuarios de OCR más antiguos aún recordarán aquellos días en que una "cl" a menudo se confundía con una "d", por ejemplo. Pero en Lens, el OCR convierte la escritura a mano en contenido digitalizado, lo que significa “entender” un signo de suma aplastado o inclinado, por ejemplo, y reconocer que la "x" común utilizada para la multiplicación por estudiantes de matemáticas de edades bajas no se refiere a la letra X de álgebra.

Además de ofrecerte las respuestas a algunas operaciones matemáticas, mostrándote directamente la solución, también te permite ver paso a paso cómo se ha llegado a ella. Es una buena manera de corregirte los deberes a ti mismo y entender dónde puedes haber fallado. Y, en el caso de que Google Lens no encuentre un resultado para la operación que estás intentando escanear, te reconoce igualmente la operación y te permite copiarlo en el portapapeles, mostrándote resultados de webs en las que aparezca esa misma operación.

La picaresca de las trampas llega a Google

En los últimos años, la tendencia a "hacer trampas" gracias a las oportunidades que nos brinda Internet se ha acrecentado. En Magnet hemos hablado de la nueva picaresca estudiantil. Basta decir que en época de exámenes a distancia, empezaron a surgir ofertas en Milanuncios de "personas" que ofrecían a hacer tu exámen a cambio de dinero. "Realizo por usted de forma online sus exámenes de derecho civil tipo test. Experiencia de más de 20 años en la enseñanza. Seriedad y compromiso. Sólo necesito saber la fecha del examen y la hora", rezaba uno de los anuncios. En la UNED expedientaron a 21 alumnos que copiaron a través de WhatsApp durante un examen realizado el pasado mes de junio a través de la aplicación AvEx.

De hecho, las trampas online son una de las razones por las cuales muchas universidades obligaron a ir a los alumnos a realizar los exámenes de forma presencial a los centros durante el punto álgido de los contagios.

Pero cuidado, porque la picaresca también ha llegado a Google Lens, que ya se ha convertido en la herramienta favorita para copiar en los exámenes. “La gente está usando Google Lens para hacer sus exámenes y terminan tres veces más rápido”, se quejaba un usuario en Twitter. Otro escribía “¿Cómo podría aprobar mis exámenes si no fuera por Google Lens?".

Yeah, people are using google lens here and finishing exam in 1/3 time — Pathari (@Pathari_) December 20, 2020

Y es que no sólo sirve para resolver ecuaciones matemáticas, sino para todo lo que necesites. Por poner un ejemplo, si escaneas una frase de un texto, te enlaza a resultados de análisis de ese texto donde seguramente encontrarás la información que necesitas. Si te preguntan alguna cuestión teórica o de historia bastaría con fotografiar la pregunta de tu hoja del examen y tendrías la respuesta al instante. Para la generación Z, Google Lens ya es como para nosotros era tener una calculadora (que no siempre podíamos usar). Mientras la tecnología avanza en todas las direcciones, algunos recordamos cómo diablos podíamos perder tantas horas en la biblioteca buscando la solución a un problema.