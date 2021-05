$FUCKELON y $STOPELON: la cruzada contra Elon Musk materializada en una criptomoneda

Estos días el mundo de las criptomonedas vive una montaña rusa frenética. Hace apenas un mes, el Bitcoin alcanzaba su máximo histórico y este fin de semana registraba su peor caída en meses. Todos estos sucesos vienen encadenados tras el reguero de publicaciones que el CEO de Tesla, Elon Musk, va dejando en Twitter, algo que destaca aún más la volatilidad de un mercado cuyos inversores ya se han acostumbrado a pasar de estar en la cima a bajar al pozo con absoluta normalidad.

A ojos de muchos usuarios este juego que el dueño y señor de Tesla se trae entre manos con el mundo de las criptomonedas es una completa manipulación del mercado. Y los más fieles al Bitcoin ya han emprendido su cruzada contra el magnate. ¿Cómo? $FUCKELON y $STOPELON .

¿Qué ha pasado? El Bitcoin ha caído un 10% este fin de semana, el nivel más bajo en meses, arrastrado por una serie de tuits de Elon Musk que parecían indicar que el empresario estaba de acuerdo con que Tesla se deshiciese de su participación de 1.500 millones en la criptomoneda. Bitcoin ya estaba cayendo el domingo cuando Musk respondió “De hecho” a un tuit de @CryptoWhale sugiriendo que Tesla se pudiera deshacer de sus tenencias restantes de la criptodivisa. Su respuesta creó el caos. La moneda digital más popular del mundo cayó hasta los 42.185 USD, es decir, casi 20.000 dólares por debajo de su récord de abril.

Sin embargo, el CEO de Tesla se ha apresurado de nuevo a su red social favorita a solucionar el engorro y a decir que su compañía de EV estaba libre de pecado: “Para aclarar la especulación, Tesla no ha vendido ningún Bitcoin”, contestaba Musk a un usuario que le acusaba de haber provocado una caída en la moneda del 20% desde que empezó con su troleo.

¿Qué es $STOPELON Y $FUCKELON? Es el resentimiento hacia Elon Musk materializado, o mejor dicho, virtualizado en una criptomoneda. Se trata de dos altcoins diseñadas para frustrar los supuestamente “nefastos” comportamientos de Elon Musk contra Bitcoin y la criptoesfera más amplia. En los últimos días, han ganado tanta popularidad que su capitalización de mercado ha aumentado en millones de dólares en las últimas horas. Basta decir que $FUCKELON se multiplicaba por 86 en tan solo tres días.

¿Cómo funcionan? Tienen un límite de compra/venta de mil millones de monedas y el fondo de liquidez está bloqueado durante 48 días. Hasta el momento se han acuñado 1.000 mil millones de monedas $STOPELON con una tasa de quemado del 40% para actuar como una influencia deflacionaria considerable. Además, el 6% de la tarifa de transacción se revierte a los poseedores de la moneda.

85x from @kingofshitcoinz call 3 days ago on #FUCKELON... Crypto is an emotional roller coaster. https://t.co/7lPp2mnoGI pic.twitter.com/tzMh754xjP