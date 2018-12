Más gasto social, menos impuestos, intervención bancaria y Frexit: así son las peticiones de los Chalecos Amarillos franceses

25 propuestas que van desde apostar por más gasto social a la vez que se pagan menos impuestos hasta dejar a Francia aislada de Europa en lo económico y en lo militar . Los chalecos amarillos de Francia han sido, además de la revuelta popular francesa más grande desde 1968, un movimiento de protesta algo informe y poco claro en sus peticiones, pero ahora comienza a tomar cuerpo: en las horas previas al inicio del "cuarto acto del movimiento" se ha comenzado a distribuir un manifiesto de 25 puntos con los que buscan cambios en lo laboral, en lo político, en lo ecológico y hasta en lo geopolítico.

A new "unofficial" list of Gilet Jaunes demands here:

- cut taxes to 25% of GDP (so half current levels)

- better public services/massive hiring of civil servants

- Leave EU & NATO

- Default on public debt

- New constitution

- less immigration

- Scrap CFA Franc in W Africa (??) pic.twitter.com/BlhucXLyzm