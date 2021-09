La Gran Coalición debe morir: el principal legado de Merkel será el primero en caer tras su marcha

Dos palabras han dominado la política alemana durante los últimos dieciséis años: Gran Coalición. La alianza formal entre los dos principales partidos de país, la CDU y el SPD, ha definido de algún modo una era marcada por la monopolítica en materia económica y exterior. También ha forjado el rumbo de la Unión Europea post-recesión, con sus visibles y discutidas consecuencias. Y ha venido a simbolizar, de algún modo, el poder del centro político en una era de creciente polarización ideológica.

Todo eso parece a punto de acabar.

La posición. Alemania acude a las urnas este domingo sumergida en un mar de dudas. Sólo hay una certeza: la Gran Coalición parece fuera del arco de posibilidades. La ha descartado repetidamente el candidato socialdemócrata, Olaf Scholz, y hasta hace muy vicecanciller del último ejecutivo de Merkel, el canto de cisne de la GK (Große Koalition). La descartó cuando accedió a la candidatura, en agosto de 2020, y la ha rechazado hasta el último minuto, no sin ciertas ambigüedades.

Scholz es el candidato preferido para encabezar gobierno (al 47% según las últimas encuestas), aunque eso no le asegura ni la victoria electoral ni la posibilidad de formar un gobierno.

Who's ahead in the polls in Germany?



Our current poll of polls:

SPD: 25% (+5)

CDU/CSU: 22% (-11)

Greens: 16% (+7)

FDP: 11% (+1)

AfD: 11% (-2)

Left: 6% (-3)



+/- vs. 2017 result