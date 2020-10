"Halloween es una inmensa idiotez": la justificación del toque de queda por un político italiano

Desde su popularización a finales del siglo pasado, Halloween se ha convertido en un ritual festivo más dentro del amplio abanico de acontecimientos sociales europeos. Si sus raíces estadounidenses causaron espanto en las generaciones más provectas, hoy sus hijos lo cuentan entre los días más felices y divertidos del año. Pese a todo, las resistencias siguen ahí. Latentes. En silencio. Esperando una oportunidad.

Una oportunidad en forma de epidemia.

"Inmensa idiotez". Las palabras las firma un anciano italiano que, avatares del destino, también pasa por gobernador de Campania, una de las regiones más pobladas del sur del país. Su nombre es Vincenzo di Luca, célebre por un sinfín de declaraciones controvertidas y conocido a pie de calle como Lo Sceriffo, "El Sheriff", o Don Vicienzo, en términos más tradicionales. Durante las últimas horas, su perorata contra Halloween y el anuncio de un toque de queda en la noche del 31 se han viralizado.

