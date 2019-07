Las hamburguesas veganas están arrasando allá donde van. ¿El problema? No son muy saludables

El veganismo es una apuesta ganadora. Son numerosos los datos que apuntan hacia un futuro de consumidores menos dependientes de la carne y más concienciados a nivel medioambiental. La industria ha leído la tendencia correctamente, y actores gigantescos como Burger King ya comercializan hamburguesas "imposibles". Es decir: 100% sabrosas, pero 0% carne. Su éxito ha sido inmediato, y no tardará en llegar a otras cadenas. Sólo hay un pequeño problema.

No son tan sanas como les gustaría.

¿Por qué? Por el hemo, el ingrediente clave empleado por Impossible Foods, la compañía que con más éxito está comercializando hamburguesas veganas en Estados Unidos. Se trata de un compuesto proteínico complejo presente en la carne animal, pero también en otros seres vivos. La empresa lo produce mediante una fermentación de hemogoblina de soja, un proceso complejo y técnico que dota a la carne imposible de su característico sabor a carne real.

¿Qué tiene de malo? Desde un punto de vista legal, nada: el regulador agroalimentario de EEUU, la FDA, aprobó su comercialización en 2018. Pero lo hizo con reservas, tras cotejar toda la evidencia disponible al respecto. La OMS ha ido más allá, asociándolo a un mayor riesgo de cáncer, similar preocupación a la que le despierta el excesivo consumo de carne roja a nivel mundial. Impossible Foods ha despachado las críticas calificando los estudios de "ciencia basura".

Críticas. Como se apunta en Quartz, la carne vegetal ha adoptado un relato comercial en boga: sustituir el consumo de carne, cuya huella medioambiental es insostenible, por el de carne artificial. Un win-win de manual. Gana el planeta, gana nuestra salud. Es una narrativa cuestionable. Las hamburguesas veganas son alimentos altamente procesados, no naturales, cuya producción sigue operando bajo escasa transparencia.

People tend to think plant-based burgers like the Impossible Whopper are way healthier than fast-food originals. Here's how they actually match up: https://t.co/tWjP6zfWil pic.twitter.com/1vEqyIFb6i