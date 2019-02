"Help two queer negroes escape": el GoFundMe de una pareja para mudarse a Berlín y el derecho a pedir

A principios de esta semana, una campaña de GoFundMe lanzada por una pareja LGBT residente en Madrid recorría las cuatro esquinas de las redes sociales entre muestras de apoyo, críticas abiertas y sorna descarnada. La larga carta explicativa apelando a las donaciones de los lectores se iniciaba del siguiente modo:

Más adelante, Irene y Sheherezade explicaban qué harían con el dinero recaudado. Entre otras cuestiones, iría destinado a "pagar alojamiento hasta que encontremos vivienda definitiva", "comida y necesidades básicas", "transporte", "trámites administrativos", "gastos médicos" o el "transporte de nuestras valijas y pertenencias".

Es decir, una mudanza.

La petición era singular, pero no obscenamente extravagante. El listado de campañas de recaudación absurdas o triviales que han triunfado en GoFundMe es larguísimo. Desde una mujer estadounidense que solicitó más de 10.000 dólares para iniciar un "viaje espiritual" alrededor del mundo, hasta una brillante luminaria que ha obtenido más de 6.000 euros para demostrar que la Tierra es plana. Con globos. Y avionetas.

La pareja gozó de cierto éxito inicial. Con cierto recorrido dentro de las escenas culturales y artísticas de Madrid (ambas cuentan con proyectos o bien musicales o bien puramente artísticos, y están relacionadas con algunos colectivos activistas), la campaña superó los 500€ en un puñado de horas. A mediados de semana ya estaba por encima de los 800€. El objetivo de la campaña era recaudar 5.000€, dinero suficiente, a priori, para la logística del traslado a Berlín.

Hasta ahí, todo normal. Lo extraordinario sucedió en las redes sociales: tan pronto como la campaña salió a la luz gozó de un recibimiento enconado tanto en Twitter como en otros foros. A las puertas del fin de semana, la historia ha mutado en una larguísima entrevista en Vice, en la suspensión de la recaudación por parte de la plataforma y en un amplio debate sobre el derecho a pedir, las opresiones estructurales y el racismo.

¿Cómo?

Primero, por la naturaleza de su petición. Numerosos críticos encontraron una disonancia insalvable entre la urgencia de la huída (desde el propio título: "Help two queer negroes escape") y los motivos que la impulsaban. La pareja sostenía su llamamiento desde los "espacios de violencia, precariedad y trauma" a los que vivían sometidas, y a "las dificultades para llevar una vida sana, buena y normal".

abro gofundme para q me paguéis un curso de guion en una buena escuela de cine soy mujer y bisexual así q todos los hombres Hetero deberíais pagarme solo por existir etc para compensar un poco la opresión q sufro y eso, tb necesito pagarme el alojamiento cerca de la escuela

A priori, son elementos que confluyen en muchos otros jóvenes residentes en Madrid o Barcelona. ¿La diferencia? La identidad de ambas: tanto Irene como Sheherezade son negras y pertenecen al colectivo LGBT. En su caso, argumentaban, las dificultades para llevar una vida digna y completa eran mayores. La necesidad de "escapar" surgía de opresiones más graves, de experiencias personales más difíciles a las del resto de personas.

¿Solución? Berlín:

El listado de recompensas contribuyó a caldear la conversación en redes: a cambio de determinadas cantidades de dinero, la pareja ofrecería una amplia gama de servicios o productos. Desde recetas veganas hasta bragas, pasando por cursos talleres privados, donar tenía sentido más allá de lo meramente altruista. Dinero a cambio de talento.

Segundo, por el clima mediático. La campaña acumulaba toda suerte de estereotipos que una parte de la sociedad atribuye no sólo a la generación millennial, sino a la trivialidad de las políticas de identidad y de los nuevos discursos culturales. Recetas veganas, trauma y ansiedad, colectivos minoritarios, mujeres racializadas, identidades sexuales o de género no conformativas. Era la confirmación de un cliché, real o imaginado.

Gran parte de las críticas surgieron por ahí. Para muchos la petición era parodiable: mudarse a Berlín no era tanto una necesidad vital como un capricho burgués, comparable a solicitar dinero para una rinoplastia o para un curso de guión cinematográfico. No se trataba tanto de un drama de extrema necesidad, lectura extraíble del tono del texto, como una aspiración. Legítima, como todas. Pero una aspiración.

Otros elementos contribuyeron a la caricaturización. La terminología woke, las dedicaciones profesionales de la pareja (música independiente, artista multidisciplinar y modelo) y el destino de la aventura (Berlín: arquetipo ideal de creativos, bohemios y jóvenes modernos). Un tuit (ya borrado) difundiendo la campaña en señal de apoyo rápidamente se convirtió en el centro de todas las críticas.

Igual vosotres no necesitáis un gofundme para vivir ni para piraros de ningún sitio que os esté tratando como la mierda porque sin él os da de sobra, eh? Y si pidiérais aunque fuera actually para pegaros un tour por Europa no os pasaría ni media. Vaya, como a mí.