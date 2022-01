"Hemos fallado": las disculpas de un periódico danés por no cuestionar las cifras oficiales del covid

Un artículo circula a esta hora como la pólvora. Se titula "Vi fedjlede", "Hemos fallado" en danés, lo firma un periodista de Ekstra Bladet, periódico de tirada nacional, y acumula miles y miles de compartidos. "Uno de los mayores diarios de Dinamarca se está disculpando por su cobertura de la pandemia al publicar sólo mensajes oficiales del gobierno sin cuestionarlos", reza uno de los mensajes más virales del día. ¿Es así?

Las palabras. El artículo no es exactamente una disculpa, sino una suerte de crítica generalizada hacia la respuesta de Dinamarca a la pandemia. "Durante dos años tanto la prensa como la población hemos estado hipnóticamente atentos a las cifras de las autoridades", escribe su autor, Brian Weichardt, en la primera línea. "No hemos estado lo suficientemente atentos" cuestionando a las autoridades por la diferencia entre "hospitalizados con coronavirus" y no "por coronavirus".

"We Failed"



