¿Hora de poner un precio máximo a los test de antígenos y PCR? En Europa no superan ni los 3 euros

Conseguir un test de antígenos hoy se ha convertido en una misión casi imposible en muchas farmacias de nuestro país. Casi diariamente reciben estas pruebas y en muchos casos se agotan a las horas. De hecho, coincidiendo con la sexta ola y las fechas (donde nos juntamos con familiares) los ciudadanos se han lanzado en avalancha a hacerse con estos tests que ya valen su peso en oro. ¿Qué ha sucedido? Que la elevada demanda ha hecho que su precio se duplique en apenas una semana. La propia ministra de Sanidad lo ha reconocido en el Congreso: la venta de test en las farmacias se ha multiplicado "por 1.000" en las últimas semanas . El mercado se ha saturado y, con ello, han llegado los problemas de stock.

Aunque no es la única razón de que el coste de estos productos se haya duplicado, alcanzando incluso los 12 euros la unidad. En muchos países de Europa, los precios no alcanzan ni los 3 euros. Y el debate sobre regular y limitar su precio en nuestro país se ha hecho más que evidente.

El precio. Para entender lo que está pasando en los bolsillos de los españoles hay que saber que el precio de los test de antígenos no está fijado como sí lo está ya el de las mascarillas. Hace unos días, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) anunció las autorizaciones temporales de este tipo de test de uso profesional para su venta en farmacias, ante la falta de estos en muchos puntos de España.

Ante la subida del precio, algunos sectores profesionales han solicitado al Gobierno de España que limite el precio de estos productos sanitarios. El primero en alzar la voz ha sido el Consejo General de Enfermería (CGE). En un comunicado, el organismo ha explicado que es necesario limitar el precio de los test "como se hizo con las mascarillas". Hay que recordar que, cuando el Gobierno hizo obligatorio el uso de mascarillas en interiores y exteriores con el fin de detener la segunda ola de contagios en el verano de 2020, se tomó la decisión de limitar su precio.

¿De cuánto hablamos? La falta de stock de materiales sanitarios a la que se enfrentó toda la Unión Europea también afectó a estos mecanismos de protección que, tal y como se decidió, ahora tienen un precio máximo de venta fijado y un IVA superreducido del 4%. En el caso de los tests antígenos, la denuncia del CGE explica que, según datos recabados, la especulación y diferencias de precio superan los 10 euros entre unos establecimientos y otros. Es más, aseguran que actualmente, existen diferencias de hasta un 200% en el coste de los test entre distintos establecimientos.

Eso quiere decir que la gracia puede costarte 6 euros en una farmacia, y 12 en otra. Ahora multiplícalo por cada miembro de tu familia (y contando con que es el único que te haces estas fiestas)

Una medida sin ver la luz. Pero esta solicitud no ha empezado a escucharse con la sexta ola y ómicron. El pasado junio, el líder de Más País, Íñigo Errejón, reclamaba al Ejecutivo que regulara el precio de los test de antígenos. En esos momentos, y según su partido, España vendía estos productos con los precios más altos de la Unión Europea. Pero ni las críticas de Errejón ni las iniciativas legislativas dieron sus frutos.

La subida de la demanda podría disparar el precio de los tests de antígenos. El gobierno debe anticiparse y aplicar lo que ya funcionó con las mascarillas: regular precios para que no excluyan a nadie y proteger la seguridad de todos. — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 18, 2021

En lugar de eso, la Comisión de Sanidad rechazaba una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a la financiación total o parcial de los test de antígenos para la detección del Covid que se realizan en las oficinas de farmacia. Lo mismo ha sucedido con las PCR. Solo dos comunidades han puesto límites a los precios para evitar una posible especulación: la ley de salud balear fija el máximo en 75 euros para las PCR y en 30 euros para los test de antígenos. Cataluña, por su parte, reguló precios máximos para aquellas pruebas que se hacían en laboratorios privados.

Mercadeo ilegal. Poco han tardado en aparecer casos de cierto mercadeo de test de antígenos en páginas de Internet así como en algunas tiendas, cuando actualmente únicamente las farmacias están autorizadas a venderlos al ser considerados productos sanitarios, con los peligros que conlleva hacerlo. En Wallapop también hay anuncios de gente que vende test de autodiagnóstico. "Hoy compré 5 para mi familia, pero he utilizado 3. 7€ cada uno”, especificaba un usuario en el sitio web.

Desde Toledo, otro se ofrece a enviar pruebas a cualquier punto de España a 8€ la unidad: "Vendo test de antígenos comprados en farmacia. He comprado 10 unidades pero solo hemos usado 3". Wallapop no permite que se anuncien productos que se venden en farmacias. En sus condiciones de uso , la página aclara que no se permite "publicar anuncios de productos que requieran receta médica o que deban dispensarse bajo la supervisión de un médico". Por ello, otra utiliza la vieja táctica de "vendo boli y regalo dos entradas para la final de la Champions". En su caso, cambió el boli por una pasta de dientes de Mercadona y las entradas de fútbol por un test de antígenos: "Se vende pasta de dientes, sin usar. Lo mando por Glovo y regalo test antígenos".

En el resto de Europa. Ahora mismo la pregunta sigue siendo por qué en España cuestan ocho, 10 o 12 euros y en media Europa los regalan. En Reino Unido se piden a través de la web del Gobierno y te los envían a casa, mientras que en Alemania los ciudadanos tienen derecho a un test de antígenos gratis a la semana, señala el Gobierno alemán en su página web, donde además hay un mapa en el que consultar en qué centro se pueden hacer . En marzo se empezaron a sacar en los supermercados a un precio de 4,95€ cada uno. Después se abarataron e incluso los regalaban en algunas farmacias por pagos superiores a 20 euros. En el verano llegaron a tener un precio de 69 céntimos algunos supermercados.

En las últimas semanas el precio ha subido, aunque no tanto como en España. En este reportaje se hablaba de que los test en los supermercados iban desde los 1,79€ en Aldi a los 2,09€ en Edeka. En Francia hay un cupo gratis y su precio está regulado. Hasta el 15 de octubre, los test de antígenos estaban costeados por el Gobierno, pero desde entonces sólo son gratis para las personas que demuestren estar vacunadas. Los no vacunados deberán pagar 45 euros por una PCR y 22 euros por someterse a un test de antígenos. También se venden test de autodiagnóstico y estos tienen un precio máximo de 6,01 euros, ya que está regulado por ley. En Portugal los test de antígenos se venden en Mercadona a 2,10 euros la unidad.

Imagen: Unsplash