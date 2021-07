Hubo un tiempo en el que pudimos contaminar todo lo que quisimos. Estas fotografías lo recuerdan

Una versión anterior de este artículo fue publicada en 2017.

La lucha en favor del medio ambiente ha sido un tema permanente desde el establecimiento de las primeras agencias gubernamentales dedicadas a combatir la contaminación. La EPA, una de las más destacables a nivel global, surgió en la década de los setenta con objeto de hacer frente a los progresivos retos planteados por la industrialización estadounidense. El mundo, por aquel entonces, consumía y producía sin reparo, y contaminaba mucho.

¿Cuánto? Si bien los agentes de la EPA lo sabían perfectamente (mucho), el público o la clase política no tanto. En 1970, el medio ambiente (antes de la crisis del petróleo, una época en la que el boom del automóvil y de la industria posterior a la Segunda Guerra Mundial aún hacía ver el futuro de forma optimista) no era una cuestión primordial. Ningún partido se preocupaba en demasía por él, ningún periódico dedicaba editoriales a la contaminación o al futuro verde.

Por ello, la EPA inició un programa de catalogación fotográfica titulado "Documerica". En él, la agencia medioambiental eliminada hace algunos años por la administración Trump contrató a diversos fotógrafos con objeto de documentar sus actividades y de retratar la América contaminada. Los rincones repletos de vertidos químicos, de desastres medioambientales o de playas a las que, por pura contaminación, los ciudadanos de a pie no podían acceder. Un mundo ya olvidado.

Pero un mundo cercano, reciente y, en muchos otros lugares del mundo, aún vivo. La contaminación y el vertido de residuos continúan siendo problemas acuciantes que si bien las naciones del mundo están dispuesto a combatir, aún no son hegemónicos. De ahí que la republicación en Flickr de las colecciones completas de Documerica sigan siendo pertinentes. Todas estas fotos parecen hoy fruto de una distopía. Pero no están tan lejos: hablan de un mundo al que la humanidad se ha propuesto no volver.

El puente George Washington sobre el río Hudson, en New Jersey, 1973. (Chester Higgins)

Una planta química en Texas, 1972. (Marc St. Gil)

Una playa llena de gomas de neumáticos usadas en Baltimore, 1973. (Jim Pickerell)

Vertido ilegal de residuos en New Jersey, frente a Manhattan, en 1973. (Gary Miller)

Altos hornos sobre el río Delaware y la neblina contaminante asociada, en 1973. (Dick Swanson)

Una fábrica quemando baterías de automóviles inutilizables en Houston, 1972. (Marc St. Gil)

Un incinerador de residuos sobre el río Delaware en Filadelfia, 1973. (Marc St. Gil)

Residuos depositados ilegalmente en Filadelfia, 1973. (Dick Swanson)

Una densa neblina contaminante sobre Louisville, junto al río Ohio, en 1972. (William Strode)

Un barco fluvial ardiendo sobre el río Ohio en 1972. (William Strode)

Una excavación minera sobre un antiguo cementerio nativo-americano en Arizona, 1972. (William Strode)

Dos hombres buscan algo de valor en un vertedero ilegal en Jamaica Bay, Nueva York, en 1973. (Arthur Trees)

Un coche abandonado y cubierto por las dunas en una playa neoyorquina en 1973. (Arthur Trees)

Un camión vuelva residuos en un vertedero en Arkansas, en 1972. (Jim Olive)

Un vertido de aceite de una fábrica cercana ensucia parte de la línea costera de Virgina Beach, en Nueva York, en 1973. (Arthur Trees)

Camiones extraen minerales de una excavación en territorio navajo en Arizona, 1973. (Lyntha Scott Elier)

Un coche abandonado en Jamaica Bay, Nueva York, en 1973. (Arthur Trees)

Residuos ilegales en Virginia Beach, Nueva York, 1973. (Arthur Trees)

Señal de peligro por contaminación en una playa cercana a Staten Island, en Nueva York, 1973. (Arthur Trees)

Río contaminado en una fábrica en el estado de Luisiana, en 1973. (Marc St. Gil)

Instalación de tuberías de vertidos en un río de Maine, en 1973. (Charles Steinhacker)

Personas bañándose en el lago Charles junto a varias plantas químicas al fondo, en Luisiana, 1973. (Marc St. Gil)

Material químico (sludge) flotando sobre el río Androscoggin en Maine, 1973. (Charles Steinhacker)