El inglés ha entrado en declive: los datos de Spotify apuntan al fin de la hegemonía anglosajona

Rauw Alejandro, Bad Bunny, Bizarrap, Duki, Jhay Cortez, Myke Towers, Maluma… no cantan en inglés (aunque lo chapurreen de vez en cuando con un acento latino cuestionable), tampoco son ídolos en el mundo anglosajón. Pero de lo que no hay duda es de que lideran las reproducciones en Spotify y YouTube a nivel global con cada canción que sacan al mercado. Nadie hubiera imaginado tal éxito hace 30 años, cuando el inglés era dominante en la música.

Pero en la era digital, cada vez es más común. Sí, el inglés está en declive.

Una investigación. Para llegar a tal conclusión, The Economist ha realizado una investigación de la evolución de los gustos musicales en todo el mundo. Concretamente, analizaron las 100 canciones más escuchadas en 70 países según Spotify. Examinando 13.000 éxitos en 70 idiomas junto con otros datos como el género, idioma lírico y nacionalidad del artista, buscaron agrupar países según similitud musical. En estos 320.000 registros, emplearon un análisis para evaluar el grado de parentesco musical entre países y luego un algoritmo (k-means) para agruparlos.

Surgieron tres grandes grupos: un contingente en el que el inglés es dominante; un ecosistema de habla hispana; y un tercero que en su mayoría disfruta de canciones locales en varios idiomas. Pero sobre todo, surgió una tendencia palpable: la hegemonía del inglés está en declive. Puedes consultar las estadísticas de manera interactiva aquí.

