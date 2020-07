Irlanda o Países Bajos son paraísos fiscales. Y Europa ha encontrado un arma contra ellos: el artículo 116

Si durante la crisis anterior las políticas que imperaron para salir de la grave situación económica fueron la austeridad y hacer válido el lema “privatización de los beneficios y nacionalización de las pérdidas”, el runrún europeo de los últimos meses dicta que, para la crisis Covid-19, las grandes potencias pretenden implantar una estrategia radicalmente distinta. Esta vez hay una mayor voluntad de optar por una justifica social y redistributiva. Un reciente artículo de Financial Times apunta a que los planes están en marcha.

Llamando a las puertas de la armonización fiscal europea: uno de los tratados por los que se rige la Unión Europea incluye una cláusula, el artículo 116, nunca usada hasta ahora, por la cual:

The Article 116 route is highly controversial and wi divide member states. Expect opposition from like of: 🇮🇪🇳🇱🇧🇪🇱🇺🇲🇹🇨🇾🇭🇺. Brussels and supportive countries like France will be banking on the small countries to not form a blocking minority to kill it off