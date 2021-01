La "jornada 996", el problema de China con el sobretrabajo: de 9 a 21, seis días a la semana

Las jornadas de trabajo de más de 10 horas ya son el común denominador para muchas compañías tecnológicas de algunos países de Asia. Ahora, la muerte de una empleada de 22 años en China ha abierto otra vez la puerta al debate sobre el exceso de trabajo. Mucho se ha hablado del estricto horario japonés y ahora la discusión se sitúa alrededor del denominado 996 chino, jornadas laborales inhumanas que tienen consecuencias graves en la salud de los empleados y que han hecho que la situación de los trabajadores sea objeto de debate y polémica.

Hasta la muerte. Toda la polémica se ha desatado por la noticia de la muerte de una empleada de 22 años de Pinduoduo, una famosa empresa de comercio electrónico de China, tras supuestamente trabajar numerosas horas pasada la medianoche. La joven se derrumbó mientras caminaba a casa desde el trabajo con sus colegas. Las autoridades de Shanghai abrieron una investigación sobre las condiciones laborales de la empresa, que se negó a comentar nada sobre el suceso hasta el momento.

Una tragedia viral. La noticia se ha vuelto viral en las redes sociales chinas, donde muchos atribuyen la muerte al exceso de trabajo, a pesar de la falta de pruebas. En la plataforma de microblogging Weibo, los hashtags sobre el incidente atrajeron más de 190 millones de visitas. Otro hashtag en tendencias fue #996, que hace referencia al notorio horario de trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche, seis días a la semana. La misma plataforma eliminó el hashtag de la plataforma, tratando de silenciar la protesta.

Lo cierto es que un artículo del South China Morning Post publicado el año pasado ya nos avisaba de lo que estaba por venir: "Sin dormir, sin sexo y sin vida: los trabajadores tecnológicos del Silicon Valley de China se enfrentan a estar quemados antes de los 30”. En él se analizaban los efectos negativos que tiene en los trabajadores el exceso de trabajo.

El 996 como estilo de vida. El concepto se conoce desde hace mucho tiempo entre quienes trabajan en las industrias tecnológicas de rápido crecimiento de China como un programa de trabajo no oficial de objetivo común. Aunque, de acuerdo con la Ley del Trabajo de China, los empleados solo pueden extender las horas de trabajo hasta tres horas al día por razones especiales. Además, no se pueden superar las 36 horas extras en un mes. Algo que choca de lleno con el 996 que emplean muchas empresas, que no cumplen la normativa.

Cansados de estar sometidos a largas jornadas laborales, algunos desarrolladores de software en China idearon una forma de protestar evitando la censura del gobierno. Así crearon el famoso portal 996.ICU, alojado en el servidor de Microsoft, GitHub. Esta web critica el horario desmedido y extremo, y analiza sus riesgos. Además, menciona a varias empresas tecnológicas chinas, incluidas las empresas de comercio electrónico Youzan y JD.com. "Si tienes un horario de trabajo del 996, corres el riesgo de ingresar en una unidad de cuidados intensivos", señala la web. La página es uno de los hitos más importantes en una campaña de protestas que previsiblemente irá a más.

¿Qué dicen las empresas chinas? Desde que el movimiento #996 ha ido creciendo, algunas compañías del país asiático se han posicionado en contra de la protesta. Entre ellos, el que probablemente sea el empresario chino más célebre, Jack Ma, CEO de Ali Baba, quien se dirigió a sus empleados de esta manera: “Personalmente, creo que poder trabajar 996 es una gran bendición. Si no trabajas de nueve de la mañana a las nueve de la noche cuando eres joven, ¿cuándo lo vas a hacer?”.

También Richard Liu, fundador de la compañía de comercio electrónico JD.com , recordó cómo durante los primeros años de su vida como trabajador se levantaba cada dos horas para ofrecer asistencia ininterrumpidamente a sus clientes a cualquier hora del día y afirmó que su empresa se había llenado de “holgazanes” por los cual no sentía ninguna simpatía.

El panorama en Occidente. El tema toca directamente a Microsoft, dado que es dueña de GitHub. "Nosotros, trabajadores de Microsoft y GitHub, apoyamos el movimiento 996.ICU y nos solidarizamos con los trabajadores de la industria tecnológica en China", señalaron. La actitud de las empresas occidentales hacia esta clase de comportamientos ha sido, cuando menos, ambivalente. Aunque no se llegue al nivel del 996, la explotación del trabajador durante breves periodos de tiempo es algo común en las compañías de videojuegos occidentales. El término ' crunch time ' sirve para describir cómo los grandes estudios obligan a sus trabajadores a largas jornadas de hasta 16 horas cuando se aproxima una entrega.

Hasta el CEO de Tesla Motors, Elon Musk, revelaba las dificultades personales que había sufrido durante los últimos años. En una entrevista con The New York Times , reconocía que el último había sido el más difícil de su carrera, y que había llegado a trabajar 120 horas semanales. Llama la atención que sea el mismo que publicó un tuit en el que dijo que nadie había cambiado el mundo “trabajando 40 horas al día”. Si comparamos la media de permanencia en las empresas hay una notoria diferencia: en china es de 2,6 años, mientras que en Silicon Valley aumenta a 3,6.

Las consecuencias. Lo cierto es que asistimos a una época en la que se trabaja menos que nunca, en comparación con cuánto se trabajaba hace 150 años. Desgraciadamente, cada país vive situaciones distintas. Y es que algunos expertos ya comparan el exceso de trabajo en los países asiáticos como otra epidemia. Porque, ¿qué sentido tiene trabajar horas extra hasta morir? Ya lo decía Yang, un pekinés de 33 años, que trabajaba 12 horas al día y tardaba dos horas más en ir y volver de la oficina. No podía dormir más de dos horas seguidas ni tener sexo. Como una maldición, el exceso de trabajo aplasta las vidas de estos jóvenes que se dedican en cuerpo y alma al trabajo bajo la amenaza de ser despedidos o quedarse atrás para siempre.

Imagen: Mark Schiefelbein/AP