Las 18 películas independientes que más ruido han generado en 2017

Antes de que nos lo preguntes, ya lo afirmamos: usamos el calificativo independiente en un sentido amplio. Aquí no veras cine de mallas ni, por supuesto, las obras de consagrados directores oscarizados cuya firma ya basta para atraer a rostros conocidos y buenas cantidades de inversión a su proyecto. Todo lo demás, lo que, en el fondo, no forma parte de la primera línea del cine de multisalas pero ha sido de una forma u otra estrenado en España, es lo que encontrarás aquí.

Películas diminutas o de tamaño mediano, buenas sólo según ciertos nichos de espectadores, pero que en todos los casos han logrado un empujón mediático que los eleva sobre la meseta de estrenos y cine de temporada más insulso. Aquí hay más de una y más de dos películas que te llamarán la atención y que dejamos en formato lista para que puedas echar mano de ellas si quieres ponerte al día del buzz cinéfilo de este 2017.

A Ghost Story

El director de En un lugar sin ley y Peter y el dragón nos trae un drama existencialista con ideas sobre el continuo retorno, la intrascendencia de la experiencia humana y el miedo al olvido haciendo que Casey Affleck se ponga un sabanón con agujeros para los ojos y pasee cual ectoplasma invisible alrededor de una enviudada Rooney Mara. Encantó a los asistentes al Festival de Sundance y también ganó muy buena acogida entre el público de Sitges.

Verano 1993

La película española más aclamada del año, Carla Simón debuta en el largo explorando sus vivencias de niñez en un drama realista que tiene por protagonista a la aún prejuiciosa pero prometedora España (y la Cataluña) de los 90 y a una talentosa actriz llamada Laia Artigas, capaz de expresar con naturalidad la combustión emocional de esos que empiezan a tomar consciencia. No sólo ganó a mejor ópera prima en la Berlinale y la Biznaga de Oro en Málaga, también está seleccionada para los Oscar como contendiente español.

La llamada

Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis españoles, han adaptado este musical teatral propio a la gran pantalla con escaso presupuesto y alto rendimiento. No se sabe cuál ha sido el resorte más importante, si la ausencia de rigidez en las convenciones cinematográficas, la identificación generacional hacia los referentes de la película, esa reinterpretación del cristianismo con un Dios que canta a Whitney Houston o, simplemente, el candor que transmiten todos los responsables de la obra. En cualquier caso, estamos ante la señal de unos cineastas que podrían crecer bastante en el futuro.

Melanie: The Girl With All the Gifts

La última vuelta de tuerca del género zombie la firma Colm McCarthy adaptando el best seller de Mike Carey y arrojando la cinta de mayor presupuesto de esta lista. Entre Hijos de los hombres y el videojuego The Last of Us está esta producción sobre niños infectados que siguen teniendo el control de su mente y un gobierno dictatorial que los trata como cobayas.

La Vida de Calabacín

Estatuillas en San Sebastián, Annecy, César… esta corta cinta sueca de stop motion es el clásico Premio del Público de la temporada, capaz de robarte lo mismo una sonrisa que un par de lágrimas gracias a su justa exposición de la vida de la infancia huérfana. Si te gustó Peanuts o, por qué no, Billy Elliot, dale una oportunidad a esta gema de Claude Barras.

Doña Clara

Kleber Mendonça Filho firma una de esas películas de festival extraordinariamente bien hechas, que no renuncia a un esquema argumental clásico pero que no por eso ello renuncia a los subtextos, en este caso el del hundimiento del sueño socialdemocrático e intelectual brasileño provocado por las corporaciones y cuya herida más visible es la violencia inmobiliaria.

Crudo

Sí, es esa película que, según la prensa, “causó desmayos en los cines”. Los que la hemos visto nos sentimos estupefactos ante la noticia porque, aunque la fiereza de las imágenes sí es para revolverse en el asiento la cosa tampoco da para soponcios. En cualquier caso este es un interesante debut de la francesa Julia Ducournau que supura el cine de iniciación, la serie B y la comedia en los actos de la vida de una estudiante de veterinaria vegetariana que sucumbirá, literalmente, a los placeres de la carne.

Lo Tuyo y Tú

El coreano Hong Sang-soo lleva años perfeccionando reconocibles expresiones cinematográficas y recursos de guión (planos que conectan filmes entre sí, personajes que saltan de una a otra película cambiando en algo su anterior carácter) que harían las delicias de los fans de los universos cinemáticos de Marvel si lo conocieran. Referencias a su vida personal aparte, Hong trae una sencilla y nutritiva película sobre la indecisión amorosa donde lo real y lo imaginado vuelve a entremezclarse.

Personal Shopper

¿Te gusta el cine de Olivier Assayas? ¿Y el gesto de hastío permanente de Kristen Stewart? ¿Te imaginas una película donde los fantasmas se comunican contigo a través de iChat? ¿Y que te vendan una cinta de terror hipster y chusca que disimula un debate sobre la deslocalización emocional contemporánea y lo tangible del duelo en la era posmoderna? Si ahí has afirmado en al menos dos de cuatro preguntas este puzzle tiene muchas posibilidades de gustarte.

I Am Not Your Negro

Dirige Raoul Peck, pero quien nos conduce a través de este documental sobre la historia del movimiento afrocamericano en la América moderna es el escritor James Baldwin. Gracias a sus grabaciones y notas para el libro Remember This House, nunca terminado, nos demuestra las profundas raíces de la hegemonía del pensamiento blanco norteamericano, tan imperante que afecta también a la visión de los negros de sí mismos dentro de su país. La mixtura de imágenes y reflexiones de Baldwin lo convierten en el documental indispensable de esta cosecha.

Sieranevada

Tragicomedia es lo que nos ha ofrecido once años después el director de La muerte del Sr. Lazarescu, Cristi Puiu. Por si no odiabas lo suficiente las grandes reuniones familiares, aquí tienes la rocambolesca concatenación de contratiempos a la que se enfrenta una pintoresca familia de clase media que en tres horas es incapaz de congregar a todos sus miembros a la mesa para hincarle el diente al asado. Apremiante, enervante, pero verdaderamente humana en su retrato coral de los protagonistas de unas vidas que son tan patéticas como las nuestras.

La Tortuga Roja

Uno de los fenómenos de la temporada. El holandés Michaël Dudok de Wit, que hasta el momento sólo había hecho un puñado de (multipremiados) sensibles cortos animados se pasaba al largo. Canto a la naturaleza y al cine mudo. A la contemplación cromática serena. A la parábola legendaria que resuena mitológica pese a no serlo. De esas ocasiones en las que alguien es capaz de trasmitirnos mucho con muy poco.

Una Mujer Fantástica

Parece dirigida por Almodóvar, pero no, es del argentino-chileno Sebastián Lelio, laureado en Berlín y casi que allá a donde ha ido. Uno de esos melodramas que emociona mucho más de no conocer cuál es su gancho, y de la que sólo necesitas saber que su protagonista Daniela Vega eclipsa con su presencia el resto de virtudes de la cinta.

Certain Women: Vidas de Mujer

Kelly Reichardt en estado de gracia filma una película sobre todo. Sobre la desfavorecida realidad de las mujeres rurales de norteamérica, sobre los tránsitos emocionales de las personas en distintas fases de estancamiento vital, sobre cómo cada uno desarrolla su sutil dialecto para lograr sus propósitos, sobre cómo el mundo físico, el real, contempla nuestros fracasos con absoluta indiferencia... Y con una trama, la protagonizada por la desconocida Lily Gladstone, que simplemente ha enamorado a todo el que la ha visto.

20th Century Women

En el puente entre la liberación sexual, social y más concretamente femenina de los años 60 y 70 y el instante en el que el reaganismo empieza a hacer aparición brota una historia sobre tres generaciones de mujeres para las que todo, desde sus referentes culturales hasta sus propios roles, están interconectados. Mike Mills tira de estética retro, nostalgia y una Greta Gerwig con un 100% más de pelo teñido para convencer al público en una obra que es puro confort feminista y que ha triunfado precisamente por ello.

O Ornitólogo

¿Es posible unir el western, el cruising, personajes propios del social cristianismo y a Félix Rodríguez de la Fuente en un sentido común? Lo hizo el portugués João Pedro Rodrigues prendiendo en Locarno una llama de esperanza para los cinéfilos con una obra sobre la búsqueda de la transformación espiritual con intelecto, erotismo y el paisaje del Camino de Santiago de fondo que lo abriga todo.

The Disaster Artist

The Room fue la cumbre del cine basura, todo un fenómeno nacido para nutrir la prensa cinematográfica y amuleto de mofa común de principios de los 2000 comandado por Tommy Wiseau, un tipo con demasiada ambición para tan poco talento. Ahora llega el prolífico James Franco para adaptar los avatares de una producción tan desastrosa y cómica que debía ser falsa, pese a no serlo. Y de las cenizas de The Room, el ave fénix de The Disaster Artist que ha emocionado a los espectadores de Toronto, Sitges y San Sebastián entre otros.

Déjame Salir

Si solo has oído hablar de una película de esta lista es muy probable que sea el triunfo de crítica y taquilla del norteamericano Jordan Peele (de cinco millones de presupuesto a recaudar más de 250 a nivel mundial). Terror-humor antirracista. Una premisa tan sencilla y potente que cabe preguntarse por qué no lo vimos materializarse hasta ahora.