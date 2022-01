Marvel está devorando el cine: sus películas representan ya el 26% de todos los ingresos en taquilla

¿Qué opinas del Universo Cinemático de Marvel? Lo cierto es que tu consideración estética o artística de la gran franquicia de nuestra era no es relevante. Dejó de serlo hace mucho tiempo. Marvel ha cambiado la industria del cine para siempre, aunque tal transformación tan sólo haya consistido en devorarla. Un gráfico ilustra el fenómeno.

Del 2,5% inicial... Elaborado por Matthew Ball a partir de los datos recopilados por Box Office Mojo, muestra qué porcentaje sobre el total de ingresos anuales en la taquilla estadounidense y canadiense corresponde al MCU. En 2008, la suma de Iron Man y The Incredible Hulk rozó el 5%. Tras un año sin lanzamientos, 2010 marcó el punto de partida para más de una década de aglomeración con hasta tres estrenos anuales. Fue entonces cuando Marvel marcó su mínimo: un 2,5% sobre la taquilla total.

When the Marvel Cinematic Universe began, it averaged 5% of the domestic box office, releasing one-to-two films per year.



In 2019, it hit 15% through its three releases.



In 2021, the MCU's four films collected one in every four tickets sold (26%), ranking 1st, 2nd, 4th, and 6th pic.twitter.com/wksWTdXxbz