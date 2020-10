"El mejor regalo para tu hijo es no tener otro": la campaña medioambiental por un mundo sin hermanos

¿Qué planeta legaremos a las generaciones venideras? El debate medioambiental que tanta prominencia ha ganado durante los últimos años rota exclusivamente en torno a esta pregunta. La mayor parte de consecuencias desatadas por el calentamiento global tendrán un impacto directo en la vida de los humanos del mañana. En ocasiones, del futuro remoto. Si actuamos, lo hacemos por dos motivos: un interés económico inmediato y una responsabilidad moral.

Y eso incluye al apartado demográfico.

Menos hijos. Es en este contexto en el que el antinatalismo ha ganado cierta presencia mediática. Los orígenes del movimiento son filosóficos, y versan sobre el sufrimiento inevitable al que sometemos a todos nuestros hijos cada vez que los alumbramos. ¿Tenemos derecho a ello? Durante los últimos tiempos, esta idea, tan poderosa y controvertida, ha encontrado cierto acomodo en el discurso medioambiental. Tener hijos no sólo es condenarles a penar por el planeta; sino un problema ecológico.

Controversial billboards and transit ads are up around #Vancouver, encouraging child-free and single-child families. Find out more about the group behind the ads and how people are reacting on @CityNewsVAN at 6. @NEWS1130 @BT_Vancouver pic.twitter.com/BCRihXRXix