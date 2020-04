Merkel sube; Sánchez baja: cómo está afectando el coronavirus a la popularidad de los gobiernos

Sanitaria, económica y política. La crisis que afrontan los países desarrollados a causa del coronavirus se despliega en tres niveles, a cual más importante. El monopolio informativo y la necesidad de una acción coordinada y central por parte de los gobiernos ha colocado a los líderes políticos en el centro de la diana, como en cualquier emergencia nacional que se precie. ¿Se está resintiendo su popularidad?

Depende.

Unos arriba. La valoración de determinados líderes internacionales sí ha ido al alza durante las últimas semanas. Este gráfico de The Economist es muy ilustrativo: los primeros ministros de Canadá y Australia, Justin Trudeau y Scott Morrison, son hoy hasta veinte puntos porcentuales más populares que antes de la epidemia. Boris Johnson también ha salido beneficiado, así como Angela Merkel.

Americans are not rallying around Donald Trump during the pandemic. President Trump is missing out on a pandemic ratings boom that other leaders are benefitting from. Source: https://t.co/TPkHjqF4vY pic.twitter.com/xlIx9yqVnW