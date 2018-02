Mientras Europa se congela, el Ártico vive otra ola de calor con temperaturas máximas históricas

No importa hacia qué punto del mapa europeo dirijas la mirada: hace frío. "La bestia del este", la peor ola de frío siberiano en cinco años, ha provocado que las temperaturas se desplomen de forma drástica en las cuatro esquinas del continente. Lugares como Barcelona, Roma o Londres han amanecido cubiertas de nieve, en una estampa histórica. Aquellas zonas por encima de los 0º C se pueden considerar afortunadas.

Ante semejante panorama es natural pensarlo: "¿No se suponía que el planeta se estaba calentando cada vez más y más?". Los datos indican que la Tierra lleva reventando su máximo de temperaturas históricas tres años seguidos. Y sin embargo, Marsella está cubierta de nieve. ¿Dónde está el cambio climático, que yo lo vea? Pues está en el Ártico, y se ve en esta sencilla gráfica:

The extreme event continues to unfold in the high #Arctic today in response to a surge of moisture and "warmth"



2018 is well exceeding previous years (thin lines) for the month of February. 2018 is the red line. Average temperature is in white (https://t.co/kO5ufUWrKq) pic.twitter.com/cLeMxSxvWo