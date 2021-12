Los millennial más viejos ya tienen 40 años. Y apenas están tocando poder en los gobiernos

No ha habido palabra más manoseada por los medios de comunicación durante los últimos años que "millennial". El término ha tratado de definir ampliamente a los jóvenes nacidos entre principios de los ochenta y mediados de los noventa. Por su perfil social e histórico ha causado un gran interés, digamos, político: fue la primera generación alfabetizada digitalmente desde la infancia y también la primera que salió al mercado laboral post-recesión, uno arrasado y polarizado.

¿La generación que debía cambiarlo todo? Era una misión imposible, como es lógico. Una que ni siquiera está cerca de empezar.

La edad. Lo ilustra este mapa elaborado por @jacob_nyrup con los datos recopilados por WhoGov. En él observamos el porcentaje de millennials con cargo ministerial o de gobierno en los distintos ejecutivos europeos. Los porcentajes son más bien modestos. Sólo en los países escandinavos los millennial representan a más del 30% de los gobernantes. En muchos, como Suecia, Alemania, Bélgica o Países Bajos, ni siquiera figuran. España se encuentra en la parte baja de la tabla con un 11%.

