Minar Bitcoin es el nuevo invernadero de marihuana: así explotan clandestinamente la red eléctrica

Era una operación policial bastante sencilla a primera vista. A las afueras de la ciudad inglesa de Birmingham, una planta industrial llevaba meses consumiendo un alto nivel de electricidad. Según la Policía, mucha gente visitaba el edificio en varios momentos del día con regularidad, había numerosos conductos de ventilación y un cableado bastante visible desde el exterior. Algo no olía bien. Un dron del cuerpo había detectado mucho calor proveniente del edificio.

Solo podía ser una cosa: una granja interior de marihuana.

No lo era. La policía registraba las instalaciones en Great Bridge Industrial Estate, Sandwell, el 18 de mayo debido a una información de Inteligencia que sugería que se estaba utilizando la planta como una granja de cannabis. Sin embargo, lo que los oficiales encontraron al entrar al edificio fue un banco de alrededor de 100 ordenadores y cero cannabis. Era una mina clandestina de criptomonedas.

