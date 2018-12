Minipunto para España: la UE exige a Gibraltar devolver €100 millones en ayudas fiscales ilegales

Tras una larga investigación, la Comisión Europea ha constatado que Gibraltar ha dado “ventajas fiscales injustas y selectivas a varias empresas multinacionales”. 100 millones de euros en ayudas fiscales ilegales a multinacionales que perjudican a la competencia, cosa que va completamente en contra de las normas de la Unión Europea a la que todavía sigue perteneciendo y a la que Gibraltar ahora está forzada a devolver. Es una buena noticia para Europa: hemos conseguido hacer la reclamación antes de que Reino Unido salga de la Unión y se convierta en un proceso más difícil.

El Peñón que amaba a los holandeses: cinco firmas financieras radicadas en los Países Bajos recibieron entre 2011 y 2013 unas exenciones fiscales aplicadas a ingresos por intereses de lo más interesantes. La empresa se daba préstamos de dinero intragrupo, esto es, que procedían de la misma empresa a sí misma, de manera que su factura fiscal se volvía de lo más seductora. En 2012 España pidió a la Comisión Europea que investigara el caso, ésta se puso manos a la obra un año más tarde, ampliando sus pesquisas a muchos más acuerdos, y Gibraltar, ya investigada, cambió su normativa para ponerla en consonancia con Europa.

Paraísos en Europa: unos meses después de la publicación de los conocidos como Paradise Papers, donde se expusieron las exenciones fiscales de varias multinacionales, Europa dijo que daba un mazazo en su lucha contra la evasión. En diciembre de 2017 publicaba una lista negra y otra gris de países que se niegan a cooperar en la lucha contra el fraude fiscal, tanto de dentro como de fuera de la UE. ¿Consecuencias? No podrán acceder a la financiación de la UE. A los países grises les pedían que racionalizasen sus normativas de recaudación fiscal. Así, para la UE, ni Suiza, ni Andorra, ni Gibraltar ni ningún territorio de ultramar de Reino Unido, Malta o Madeira son paraísos, sólo zonas que tienen que mejorar.

¿Y cuál es ahora mismo el estatus jurídico de Gibraltar? según los Tratados del Peñón de la Unión Europea se trata de un territorio (que no Estado) europeo “cuyas relaciones exteriores son asumidas por un Estado miembro". La ONU lleva medio siglo recordando que es una colonia británica que debería ser devuelta a España. Sin embargo, y por lo visto tras la reunión de 2006 del alcalde del Peñón con el Comité de Descolonización, sus residentes no quieren volver a pertenecer a España.

El niño huérfano: vamos irremediablemente hacia el Brexit duro, el No Deal. Por eso la UE ha redactado un plan de contingencia extremo que funciona como plan B si los británicos no son capaces de ponerse de acuerdo para que, por ejemplo, el dinero pueda seguir fluyendo o los ciudadanos de dentro y fuera puedan coger el avión y no tengamos aún que andar entregando visados. Cosas muy básicas. Entre estas normas no hay nada sobre el Peñón. Por eso, a partir de abril, y tal y como le va a pasar a Reino Unido, se le dejará de aplicar el derecho comunitario, primario y secundario.

Gibraltar, más dependiente de España: todo esto quiere decir que el estatus, la vida de los gibraltareños, se va a poner mucho más difícil a partir de abril. Para muchas cuestiones de la vida diaria, como intercambios, pasos de mercancías por tierra y reconocimiento de los derechos de trabajadores, va a depender del talante español, aunque estén en contra de ellos. Además, y en referente a los acuerdos del Brexit, España ha conseguido que la relación del Peñón con Bruselas tenga que contar siempre con nuestro visto bueno. Es improbable que la colonia sea devuelta en los próximos años, pero ahora el futuro como pseudoparaíso fiscal no está tan garantizado.

Foto: DPA Germany