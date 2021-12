Nadie se libra de un ban en Twitch si enseña una teta. Ni siquiera la cuenta de Prime Video España

Las prohibiciones de Twitch se aplican todos los días, a todas horas y sin importar el canal o el streamer. Digamos que el bot de la plataforma es como el ojo de Sauron que todo lo ve. Y nadie está exento de incumplir los Términos de servicio del sitio. Tan al pie de la letra se lleva dicha práctica, que incluso una cuenta propiedad de Amazon (dueña de Twitch) debe pagar también por sus errores. Si no estáis al tanto de la polémica, quizás habéis sido espectadores en las últimas horas de multitud de tuits hilarantes y memes dirigidos a la cuenta de Prime Video España.

Y motivos no faltan. Tan al extremo se ha llegado que Twitch impulsó un baneo al canal que el servicio Prime Video España tiene en la plataforma. Y sí, efectivamente, Prime Video también pertenece a Amazon, lo que hace que esta situación resulte de lo más cómica.

Henar, Henar. Todo comenzaba con la emisión de un programa presentado por el popular streamer y cómico Mister Jagger en el que, entre otras personas, participaba la también muy popular Henar Álvarez: Esto es un late. La fiesta estaba llegando a su fin cuando Henar decidió tomarse el asunto por sus propias manos para acelerar el proceso. "Vamos a por el baneo", decía, mientras se levantaba la camisa y dejaba ver, parcialmente, su pecho derecho. Mientras decía esto, los productores del programa decidieron interrumpirla mostrando los títulos finales de la retransmisión antes de apagarla.

Y vaya que si consiguió el baneo. Con multitud de personas en directo y 120.000 visualizaciones. Puedes ver el momento aquí.

this is the reason why they got banned pic.twitter.com/eUiI3EtZs9 — ShadowMind2500 (@ShadowMind2500) December 19, 2021

Motivos. Parece ser que la razón del baneo es que el canal habría mostrado contenido categorizado como NSFW (Non Safe For Work), que es una manera de calificar el contenido específico para adultos, que puede no ser adecuado reproducir en lugares con multitud de personas. La no identificación previa del mismo, probablemente junto a las denuncias de los usuarios que lo hayan visto, han dado lugar al castigo impuesto Prime Video España.

En esta cuenta, la de un bot que supervisa las cuentas de Twitch que reciben baneos, y los anuncia mediante mensajes en la red social, se puede comprobar el estado de la cuenta de Prime Video. Es casi paradójico que la cuenta de Prime iba a correr el mismo destino que muchas otras como Amouranth, cuando recibió un baneo por aquella polémica de las piscinas y el ASMR sexual.

Qué dicen las reglas de Twitch. Que Amazon tenga canales de transmisión en Twitch no es nada nuevo. Como empresa propietaria del popular servicio de transmisión, intentan aprovechar su adquisición en 2014. Esto lo podemos ver en su canal de video principal de Twitch que es conocido por transmitir el fútbol de los jueves por la noche de la NFL, entre otros deportes. Y como usuario de la plataforma, está sujeto a las mismas normas. Nada está por encima de los Términos de servicio de Twitch.

"Las personas que se identifiquen como mujeres deben cubrirse los pezones. No se permite la exhibición de la parte inferior de los pechos. El escote puede mostrarse siempre y cuando se cumplan los requisitos de cobertura. Todos los streamers deben cubrirse el área comprendida entre las caderas y la parte inferior de la pelvis y las nalgas".

¿Recordáis cuando Ibai fue baneado en Twitch porque apareció un culo en el stream? ¿Y cuando se le baneó por 4ª vez al aparecer un pene en directo ? Ya parece una tradición cada ciertos meses. Debido a que esta es la primera suspensión del canal, debería volver a estar en línea dentro del mes:

"Las suspensiones temporales varían de uno a 30 días. Una vez completada la suspensión, podrá volver a utilizar nuestros servicios. Mantenemos un registro de las infracciones pasadas y las suspensiones múltiples a lo largo del tiempo pueden dar lugar a una suspensión indefinida".