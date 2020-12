Narcisismo geográfico: cuando los habitantes de las grandes ciudades se creen mejores que el resto

Una mujer que se autoproclamó "mujer de granjero" desencadenó hace un año una controvertida conversación en Twitter en Australia por parte de profesionales frustrados procedentes de zonas rurales y provinciales de todo el país. Kirsten Diprose era una periodista cosmopolita que trabaja para ABC, un medio local, y que se ha convertido en reportera regional. En un [artículo][1] para ABC, declaraba que siempre había sentido la necesidad de utilizar sus credenciales y su experiencia en la ciudad para justificar su valor a nivel profesional. En el artículo escribía que:

Son muchas las personas en las zonas rurales que sienten que tienen que justificar sus carreras profesionales, ya sea en los medios de comunicación, en el ámbito de la salud, de la educación o de los negocios. Hay quien opina que si no estás trabajando en un núcleo urbano es porque no eres lo suficientemente bueno en lo que haces: nunca "diste el pelotazo" o te daba demasiado miedo intentarlo.

Como investigadores con experiencia profesional en servicios sanitarios y en medios de comunicación no podríamos estar más de acuerdo con las observaciones de Diprose. Lo que describe se conoce en el mundo académico como "narcisismo geográfico", un [término utilizado][2] por la psicóloga clínica sueca Malin Fors para explicar las interacciones entre las zonas más rurales y la ciudad con las que se encontró mientras trabajaba en una pequeña ciudad al norte del círculo polar ártico en Noruega.

El concepto también ha sido descrito en otros términos como _urban splaining_ (una forma de "menospreciar" a la gente que vive en zonas rurales por sus homólogos cosmopolitas) o "juicio geográfico", tal y como lo define la periodista Gabrielle Chan en su libro _Rusted Off_ sobre las opiniones de la gente que vive en las zonas rurales de Australia. La bibliografía especializada, desde [la teoría del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein][3] hasta [la obra del teórico cultural Raymond Williams][4], lleva mucho tiempo teorizando sobre las causas económicas y culturales de la división entre lo rural y lo urbano.

El narcisismo geográfico examina las consecuencias psicológicas.

Cuando consideramos las grandes ciudades como el centro de todo, se crea una visión narcisista en los habitantes de las ciudades que sutilmente (a menudo inconscientemente) devalúa los conocimientos, las convenciones y la subjetividad rurales, fomentando una "[creencia de que la realidad urbana es la definitiva][5]". Por ejemplo, a menudo los profesionales de la salud de las zonas rurales o provinciales se ven cuestionados por sus homólogos urbanos sobre su decisión de abandonar la ciudad: "¿Y cuándo piensas volver?".

Se supone que nadie se trasladaría de forma voluntaria a una zona rural por motivos profesionales, especialmente si no existen vínculos familiares o sociales en la zona.

Por otra parte, cabría sospechar, tal y como [señala][6] Fors, que las personas son desterradas a trabajar en zonas rurales por problemas personales. Se trata de un clásico del cine y de la televisión, cuando una persona con un currículum brillante en la ciudad se marcha a una zona rural debido a problemas con el alcohol, la adicción, el miedo o un crimen y una condena a servicios comunitarios. Uno de los ejemplos predilectos es la película franco-canadiense _La gran seducción_, en la que un cirujano se ve forzado a trabajar en un pequeño pueblo de pescadores mientras se enfrenta a conflictos internos por el consumo de cocaína y el amor por el críquet.

Este año hemos sido invitados a hablar en conferencias y eventos profesionales regionales sobre el tema y es evidente que existen muchos profesionales rurales que se tienen que enfrentar a esta mentalidad urbana para poder verse identificados (o verse a sí mismos) al mismo nivel que sus homólogos urbanos.

Como ejemplo, este tweet a modo de respuesta al [artículo de Diprose][7]:

¡Gracias! Aunque ya no trabajo en una zona rural, la idea de que de alguna manera eres inferior es algo que ha marcado toda mi carrera en una zona rural y todavía tengo que luchar con la idea de que no "llegué a ser algo" en mi profesión por no irme a una ciudad a trabajar de periodista.