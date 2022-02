Los "nativos digitales" son un mito: la generación Z no es mejor en tecnología ni en la multitarea

Durante los últimos años, se ha escrito mucho sobre un buen puñado de empresas que todavía piensan que pueden resolver todos sus problemas de tecnología y transformación digital simplemente contratando a esos "extraterrestres" (como llaman a la Generación Z), basándose en poco más que la idea de que son "nativos digitales", que han nacido con un móvil en las manos. Desde entonces, una creciente investigación ha comenzado a erosionar muchos de los estereotipos de este grupo demográfico.

Hasta el punto de concluir que no, no son mágicamente diferentes a las generaciones anteriores y tampoco pueden realizar tareas múltiples como se ha afirmado en muchas ocasiones.

¿Mito? Se trata de una generación que está llamando ahora a la puerta de la fuerza laboral. Han crecido en tiempos complejos e inciertos, y se han adaptado bien tomando la iniciativa, prosperando en entornos ágiles y cuestionando el status quo para identificar si, de hecho, existe una mejor manera de hacer las cosas. Nacieron en la era de los iPhone y están acostumbrados a múltiples dispositivos. De ellos se ha dicho (como vemos en este artículo) que se sienten extremadamente cómodos realizando multitarea (y piensan que son ineficientes si no lo son). También que son creativos, innovadores, autosuficientes e ingeniosos.

Pero la realidad no es así. El nativo digital es un mito. La generación más joven usa la tecnología de la misma manera que las personas mayores, y no es mejor para realizar múltiples tareas.

Molinos de viento. Muchas escuelas y universidades se están reestructurando para hacer frente a jóvenes supuestamente diferentes. Desde el aprendizaje colaborativo hasta la provisión de módulos de aprendizaje electrónico, el auge de los nativos digitales se está utilizando como una razón (algunos dicen que una justificación), para cambios en las políticas. Las encuestas muestran, por ejemplo, que los docentes se suscriben a decenas de "estilos de aprendizaje" diferentes y opuestos.

Es indiscutible que las personas criadas en las últimas décadas han estado expuestas a una gran cantidad de tecnología digital. Paul Kirschner, investigador de la Universidad Abierta de los Países Bajos y coautor de este estudio, se describe felizmente a sí mismo en su trabajo académico como un "luchador de molinos de viento". Pero mientras que Don Quijote apuntó contra paredes sólidas, la suposición de nativo digital, en una inspección más cercana, parece ilusoria. Y, ciertamente no es un gigante.

Gen Z students are not magically different classroom learners than prior generations of students. This review of the evidence finds that:

🚫“Information-savvy digital natives do not exist”

🚫“Learners cannot multitask; they task switch, which negatively impacts learning” pic.twitter.com/qFQFpLxLI5