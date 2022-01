No estás solo, Correos funciona mal: ha entrado en una espiral de recortes, préstamos y pérdidas

Correos ha vuelto a la palestra. Un hilo publicado esta mañana por la Editorial Cerbero, a esta hora borrado, detallaba el abanico de disfuncionalidades que sus clientes afrontan a diario. La narración ha ganado tracción hasta el punto de convertirse en TT. En uno de los tuits más compartidos, la editorial contaba que muchos libros no llegan a sus destinatarios porque la empresa mensajera, al considerar que no caben en los buzones, desiste de entregarlos. Y de avisar.

El descontento. No sabemos hasta qué punto las acusaciones de la editorial son ciertas. Pero sí sabemos que han tocado una fibra sensible entre buena parte de los usuarios: la compañía funciona mal de un tiempo a esta parte. ¿Es una percepción justa o injusta? A tenor del ajetreo trabajo que afronta Correos Atiende, la cuenta de Twitter destinada a atender al cliente, uno diría que sí. Acusaciones similares, a veces virales, son ya periódicas en Twitter (aquí, aquí y aquí otros ejemplos).

Hay un runrún.

El fondo del asunto. ¿Es justificado? Más allá de eso, lo cierto es que Correos atraviesa una profunda crisis política y económica que ha mermado sus recursos como servicio postal. Empezando por lo más obvio: la compañía declaró más de €264 millones de pérdidas al cierre de 2020, el primer año de la pandemia, contribuyendo al grueso de la hemorragia declarada por el SEPI, la sociedad estatal que cubre a las principales empresas públicas, en ese mismo curso (más de €480 millones de pérdidas).

Bueno, os voy a contar algo que me ha pasado con una empresa supuestamente seria: @Correos . Os voy a contar y presentar las pruebas de un delito que están intentado cometer conmigo. Me he sentado porque no me lo podía creer. En agosto perdieron un paquete que envié