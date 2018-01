Nueva California: la Tabarnia estadounidense que pide la independencia de la California rural

Vivimos tiempos de creatividad geopolítica. Pensemos en Cataluña: un nutrido grupo de intelectuales y políticos unionistas han bromeado con la idea de una independencia dentro de la independencia, una secesión de una imaginaria región bautizada como Tabarnia que aglutinaría a la Cataluña urbana, castellanoparlante y reacia a la aventura secesionisa. Como quiera que la idea caló hondo, tiene incluso representantes.

De forma repentina, otras ideas semejantes han surgido a ambos lados del Atlántico. En Bulgaria, por ejemplo, las regiones fronterizas de Vidin, Vratsa y Montana han planteado un referéndum de autodeterminación y anexión a Rumanía. La región, al otro lado de la cordillera de los Balcanes, es uno de los rincones más pobres y depauperados de Europa: para llamar la atención de Sofía, ha lanzado un globo-sonda-broma en forma de independencia.

El fenómeno ha llegado a Estados Unidos, y más en concreto a California. Allí, hace un año, el movimiento de independencia de California obtuvo su punto álgido de atención mediática. Tras la victoria electoral de Donald Trump, un pequeño grupo de activistas reivindicaron con mayor voz que nunca la secesión del estado, el más poblado y rico del país. De claro signo demócrata, el movimiento se fundamentaba en la irresoluble diferencia entre la costa y el interior estadounidense.

New California declares 'independence' from California in a bid to become the 51st state. https://t.co/m2y1mwWwit pic.twitter.com/hR52v78Kah

Pero del mismo modo que Cataluña, las aspiraciones independentistas de California jamás han sido totales. Al contrario, se han formulado desde una perspectiva de signo liberal (entendido al modo americano, no europeo) donde el amor por las políticas progresistas, los impuestos progresivos y un sector público potente contrasta con el signo quasi-libertario, evangélico y de recta moral del heartland interior. Y no todo el mundo en California piensa así.

Basta observar un mapa electoral por condados para descubrirlo: las zonas más alejadas de la costa y de los polos de atracción de San Francisco o Los Ángeles son más proclives a votar republicano. Hay una división clara entre la California costera (repleta de santuarios para refugiados, alcaldes que desafían en abierto al gobierno federal y barrios contraculturales) y la rural (preñada de concursos de rodeos, sombreros de ala ancha y cierto conservadurismo social).

Ahora, un año después de aquel pequeño ruido ahogado bajo la marea posterior que ha generado la administración Trump, otro mimetiza lo planteado por Tabarnia: la independencia de una teórica "Nueva California" que aisle el corredor demócrata y urbano que une Los Ángeles y San Francisco a lo largo de la costa pacífica. Un nuevo estado, el 51º, que aspiraría a un gobierno más justo, lejos de la tiranía demócrata y cosmopolita y resuelta a solucionar los problemas del californiano rural.

En este sentido, Nueva California sería el reverso de Tabarnia: si la segunda optaba por cimentar su reivindicación legítima en el carácter urbano de su territorio, la primera busca desgajar los condados rurales de las grandes ciudades. Se acabarían así décadas de gobierno demócrata (constante en la región) y se formularían las prioridades políticas de los californianos interiores. Una división justa, a su juicio, que liquidaría un estado "ingobernable".

Como quiera que California ha estado acostumbrada históricamente a esta clase de disgresiones territoriales (es un estado muy amplio y diverso), la propuesta ha ganado momentum mediático gracias a la cobertura de medios como USA Today y a un manifiesto de independencia que, publicado el pasado lunes, sienta las bases de una supuesta y futura constitución de Nueva California (los estados tienen sus propias constituciones).

Lo cierto es que hay un punto de viabilidad en esta historia: al igual que la Constitución Española prevé la creación de nuevas comunidades autónomas, la estadounidense reconoce la posibilidad de crear nuevos estados (y en un país con semejante historia, es lo más lógico). Salvado el obstáculo legal, el mismo que impediría a California iniciar un procés similar al catalán, los conservadores impulsores de Nueva California sólo necesitarían apoyo político.

Quizá algún político republicano ande tentado, pero la idea tiene pocos visos de prosperar. La secesión, sea del tipo que sea, tiene mala prensa en Estados Unidos. El único movimiento comparable a Nueva California data del siglo XIX, de los años de la Guerra Civil, cuando West Virginia fue arrancada al actual estado de Virginia en el contexto de la batalla por la esclavitud. Aquella circunstancia excepcional no se ha vuelto a repetir.

The CA senate is 27 Dem, 13 GOP - 33% republican. The assembly is 53 Dem, 25 GOP - 32% republican. The voting in the 2016 election? 32.8% republican.



So if your argument for New California is that your state govt doesn't represent its people, you are terrible at math.