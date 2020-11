¿Una nueva payola? Spotify ofrecerá a los músicos escalar en el algoritmo a cambio de cobrar menos

Spotify ha cuadrado el círculo de la industria musical en 2020. Atrás quedaron los años en los que gran parte de músicos y oyentes interpretaron su surgimiento en clave de futuro frente a las prácticas anquilosadas y monopolísticas de los grandes sellos. Hoy el monopolio reside en el streaming, y Spotify es la plataforma dominante en el sector. En el camino, ha pasado de héroe a villana. De agente para la reforma a parte del problema.

A descubrir. Su último anuncio ofrece un buen ejemplo. Spotify desea introducir un "Modo Descubrimiento" que permitirá a sus usuarios acceder de forma regular a nuevas canciones. Tales novedades, afinadas en función del gusto de cada persona, se reproducirán automáticamente en los formatos "Autoplay" y "Radio". ¿Y qué grupos disfrutarán de tamaño privilegio? Aquellos que accedan a un "royalty promocional" a cambio. Es decir, a un pago menor por los derechos de la canción.

En sus palabras:

Payola. Traducido: Spotify va a ofrecer a los artistas una mayor presencia en su algoritmo de recomendación y en sus muy populares playlists a cambio de percibir menos dinero por cada escucha. En el argot de la industria, esta práctica siempre ha sido conocida como "payola". Históricamente, las radios accedían a pinchar determinadas canciones a cambio de un pago soterrado por parte del artista o de la discográfica. En Estados Unidos se trataba de una práctica ilegal al considerarse publicidad encubierta.

Siglo XXI. Spotify ha querido cubrirse las espaldas. Un portavoz de la compañía, Charleton Lamb, ha querido restar importancia a la reducción de royalties con un elaborado eufemismo: "[La nueva herramienta] no implica menos royalties. Si una canción está funcionando bien, los propietarios de sus derechos pueden observar un ROI positivo. Si no, pueden desactivarla". En su comunicado, además, Spotify insiste en que las canciones sólo se mantendrán en el Modo Discover si triunfan entre los oyentes.

"La satisfacción de nuestros oyentes es nuestra prioridad. No garantizamos la exposición a los sellos o artistas, y sólo recomendaremos música que creemos que los oyentes quieren escuchar", aclaran.

Problemas. Se trata de un paso más en su camino hacia la rentabilidad, pero uno polémico en un clima de movilización y creciente descontento entre los músicos de todo el mundo. El anuncio ha causado un torrente de críticas, tanto por parte de asociaciones como de individuos. Se deba a que mientras las reivindicaciones de los músicos rotan en torno a una remuneración justa de las escuchas, la solución de Spotify pasa por reducir tal remuneración a cambio de escalar posiciones en el algoritmo.

Thanks Spotify for launching a payola scheme tied to even lower artist payments and thereby hyping our Justice at Spotify demands for an end to payola and a penny per stream @UMAW_ https://t.co/ij0O7zajf6 https://t.co/xLTFaZMcfB