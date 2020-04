¿Una oportunidad para la bici? Por qué algunas ciudades apuestan por ella frente al coronavirus

Un hecho ineludible parece destinado a definir nuestra vida a corto plazo: la distancia social. La mayoría de planes esbozados por los gobiernos para salir del confinamiento pasan por estrictas medidas en el interior de tiendas, locales y recintos públicos; por el impulso de instrumentos preventivos como las mascarillas y los guantes; y por la cancelación parcial o total de todos los eventos masivos.

Saldremos a la calle, tarde o temprano. Lo haremos más separados que antes.

En este proceso, el urbanismo está destinado a tener un rol capital. Los programas de movilidad que apliquen los ayuntamientos contribuirán a que nos desplacemos con mayores o menores riesgos. Un vídeo muy ilustrativo se ha popularizado durante las últimas semanas. En él, un hombre recorre las calles de Toronto ataviado con un enorme aro de dos metros de diámetro, destinado a separarle de otros viandantes.

El resultado es decepcionante. El aparato es útil manteniendo la distancia de seguridad, pero al precio de bloquear virtualmente la mayoría de calles sobre las que circula. La conclusión es tan incisiva como inquietante: nuestras ciudades no están preparadas para sostener grandes masas de gente separadas por más un metro. Las aceras son demasiado estrechas. Las calzadas, demasiado anchas.

Made a Social Distance machine to show why @cityoftoronto needs to close major streets like Yonge during COVID-19. Our sidewalks are too narrow to keep a safe distance.

Tell @JohnTory and your local councillors: #streets4peopleTO!https://t.co/uUmYOxOGZv pic.twitter.com/ZiCwuSECx9