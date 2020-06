Orgullosamente "made in India": la campaña de Xiaomi frente al boicot de productos chinos

Xiaomi es una marca china. Se trata de un hecho mundialmente reconocido que en según qué contextos puede resultar un lastre. Es lo que sucede ahora mismo en la India. Las escaramuzas entre los ejércitos de ambos países en los confines de Cachemira, muerte de una veintena de soldados hindúes mediante, ha azuzado las tensiones. Diversas campañas han llamado al boicot de los productos chinos comercializados en India.

Para Xiaomi es un problema.

La campaña. Al fin y al cabo India es uno de sus mercados prioritarios. Es el líder del sector, con una cuota de mercado por encima del 30%. Y su división india no desea perder su posición privilegiada. "Somos más indios que nadie", expresó hace algunos días el presidente de la delegación local, "nuestro centro de I+D está en la India, nuestros trabajadores son indios, empleamos a más de 50.000 personas en todo el país, pagamos impuestos en India e invertimos en India". Emoji de corazoncito.

We are more Indian than anyone else.



📱 R&D center/product team is in India

🏭 Our phones & TVs are #MadeInIndia

👫 Entire leadership team is Indian

👩‍🔧 Employ 50,000 people in India

💵 Pay taxes in India; invest back in India#Xiaomi ❤️️ #India 🇮🇳 #ProudIndian #MakeInIndia https://t.co/6SxFawYoHM