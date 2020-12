Otra advertencia para Navidad: lo que podemos aprender de Acción de Gracias en Estados Unidos

Dos semanas después de Acción de Gracias, Estados Unidos hace balance. Las estimaciones más optimistas hablan de cincuenta millones de desplazamientos a lo largo del país. Las más pesimistas, del 22% de la población tomando aviones, trenes y vehículos privados para visitar a sus allegados y familiares. Decimos optimistas y pesimistas porque, como es natural en pleno repunte de contagios, Acción de Gracias podría disparar dramáticamente las cifras de casos.

En muchos sentidos, ya lo está haciendo.

El temor. El 26 de noviembre las autoridades registraban una media de 160.000 contagios diarios. Hoy son más de 217.000. La curva ascendente también afecta a los fallecidos (ya por encima de los 3.000 diarios) y a los hospitalizados. La situación varía de estado a estado, pero en algunos el aceleramiento de la epidemia es claro. Tomemos como ejemplo Mississippi: de los 1.340 casos diarios en Acción de Gracias a los 1.900 dos semanas después; de las 117 nuevas hospitalizaciones a las 139.

The Thanksgiving surge has arrived.



What would you do to save 1,000 lives?



We can save that many and more just by: wearing a mask in public and avoiding non-essential gatherings. No joke - that's all it would take. pic.twitter.com/2K0EyMyNV4