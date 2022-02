Un paisaje industrial como telón de fondo de los JJOO de Pekín: el contraste visual de las competiciones

En Shougang, al oeste de Pekín, se alza una rampa de esquí gigantesca: Big Air. Una mega infraestructura construida exclusivamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Pero lo que más llama la atención del entorno no es la imponente pendiente, si no el paisaje detrás de ella. Acostumbrados a ver montañas y bosques cubiertos de nieve, los espectadores de todo el mundo han quedado desconcertados por el telón de fondo industrial y las fábricas de acero que adornan la zona.

En realidad, Shougang solía ser un páramo industrial, sede de la antigua fábrica de acero de Shougang, un centro de almacenamiento y producción de mineral de hierro que bombeó humos nocivos a la atmósfera durante décadas. Ahora, las únicas cosas lanzadas hacia el cielo son los mejores esquiadores y practicantes de snowboard del mundo, que dan volteretas y giran acrobáticamente hacia la gloria olímpica.

Honestly, what are we even doing here. pic.twitter.com/vtj7FarSVv — Michael Antonelli (@BullandBaird) February 8, 2022

El paisaje de Beijing alguna vez estuvo dominado por una fábrica de acero y hierro en expansión. La ciudad capital de China decidió cerrarla hace aproximadamente una década, excepto que no lo derribaron. "Se siente bastante distópico tener algún tipo de instalación nuclear como telón de fondo para este evento de esquí Big Air", tuiteaba LindsayMpls.

Feels pretty dystopian to have some kind of nuclear facility as the backdrop for this Big Air skiing event 🥴 pic.twitter.com/l0nIvgX5Pv — Lindsay (@LindsayMpls) February 7, 2022

El acero se convirtió no solo en una industria importante para China, sino que en cierto modo se convirtió en un símbolo, una encarnación de la planificación de comando socialista. Pero también fue una encarnación de la modernidad. Pero a medida que la economía planificada por el estado de China dio paso a una más liberal, Shougang siguió perdiendo dinero. En 2010, Shougang cerró oficialmente en Pekín. La contaminación y el ruido eran demasiado grandes. Y el gobierno tenía una opción: demoler o limpiar y renovar. Eligieron lo segundo.

Los enormes silos de concreto donde los trabajadores una vez almacenaron minerales metálicos y carbón ahora son elegantes espacios de oficina, y otras partes se han convertido en instalaciones para hacer nieve. Ahora tienen instalaciones de snowboard de estilo libre y un salto de esquí gigante para los Juegos de Invierno.

Un punto de venta clave en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año es afirmación de los organizadores de ser los Juegos "verdes", los juegos de "sostenibilidad y legado". Es una frase que aparece regularmente en los documentos sobre la competición. El aspecto de sostenibilidad proviene del encomiable objetivo del organizador de ser 100% neutral en carbono, utilizando técnicas de refrigeración con dióxido de carbono, opciones de transporte bajas en carbono y el uso de las instalaciones existentes de los últimos Juegos.

Pero verde no siempre significa plantar árboles y almacenar carbono. La sostenibilidad se presenta de muchas formas, incluida la regeneración de sitios industriales abandonados en el centro de la ciudad. Uno de los lugares más espectaculares de estos Juegos es un caso de estudio de regeneración urbana. Eileen Gu de China elogiaba el lugar después de clasificarse para la final: "El lugar es fantástico. Mira a tu alrededor, no hay nieve en ningún otro lugar, pero de alguna manera cuando estás esquiando en este salto te sientes como si estuvieras en un glaciar en alguna parte".

this pic goes hard tho pic.twitter.com/t98u8ashtT — milksteaks (@Artsypharts) February 8, 2022

El arquitecto jefe del lugar, Zhang Li, explicaba que los atletas originalmente iban a salir de una de las torres de enfriamiento. "Tratamos de colocar el elevador dentro de una de las torres de enfriamiento para que vieras a los atletas salir de la nada al comienzo de sus saltos", decía el profesor Zhang al Olympic News Service.

Las torres son un recordatorio del patrimonio industrial del sitio, que tiene el potencial de volverse tan icónico como otras reliquias industriales deportivas, como el gasómetro de Oval en el Reino Unido. Y creen que la mudanza al antiguo paraje industrial es un gran ejemplo de construcción de hitos en áreas de legado industrial.