Países Bajos gasta 595 millones al año en carriles bici. Y el beneficio que le reporta es de 19.000 millones

El gobierno neerlandés invirtió el año pasado 595 millones de euros en crear y mantener sus vías ciclistas. Cierto que Países Bajos es el paraíso en la tierra para los ciclistas, pero sigue siendo una cifra de gasto impresionante, a millas del gasto de cualquier otro país de la Unión Europea. Según las cifras de un estudio de 2015 que acaba de ganar notoriedad en Twitter, podría no solo ser una cifra positiva, sino fiscal y socialmente beneficiosa para los Estados.

Aunque hay más bicis que habitantes, Países Bajos registra un 23% de los trayectos diarios realizados mediante este vehículo. Es decir, aproximadamente uno de cada cuatro ciudadanos pedalea. Según un informe coescrito por Paul Schepers, Ministro de Infraestructura y Medio Ambiente de Países Bajos, y Elliot Fishman, especialista en transporte sostenible, esto está salvando la vida de 6.500 holandeses cada año.

La población “salvada” se concentra sobre todo en el tramo de edades de entre 60 y 80 años. Alegan que, comparando los resultados médicos de personas que se mueven en bici y personas que no (bien que usen el coche o bus o directamente no se muevan), los ciclistas tienen, de media, un año y medio más de vida, con lo que el Estado ahorra 19.000 millones de euros cada año.

