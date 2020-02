El pánico que viene: los supermercados de Milán se están quedando vacíos por el coronavirus

La crisis del coronavirus ha colocado a Italia en el centro de todas las miradas. Son ya siete los fallecidos a causa de la enfermedad y centenares de contagios los extendidos a lo largo y ancho del país. Ayer se registraron los primeros casos en Sicilia y Toscana, muy lejos del epicentro de la epidemia, en una comarca al sur de Lombardía. Una crisis ya nacional que ha espoleado un creciente estado de pánico.

Estantes vacíos. Las extraordinarias medidas tomadas por las autoridades, como la suspensión de las clases lectivas o la cuarentena de más de 50.000 personas en once municipios, han provocado que miles de italianos se arremolinen en los supermercados. Ayer, como atestigua este reportaje de Sky News o este otro de la RAI, las tiendas se quedaron sin existencias, víctimas de compras urgentes y compulsivas.

Otros testimonios en redes ilustraron un fenómeno ya visto en China. Ante la perspectiva de cuarentena, los italianos han optado por pertrecharse.

A friend sent me a picture from a supermarket in Milan👇🏻 #COVID19italia #coronavirus pic.twitter.com/ooC0uCLKch