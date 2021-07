Pese a la catástrofe de Alemania, las inundaciones son cada vez menos desastrosas y mortales

Las recientes inundaciones en toda Europa occidental han dejado escenas de devastación. El temporal que ha azotado Alemania, Bélgica y parte de Países Bajos ya ha dejado más de 180 muertos y miles de desaparecidos. Las carreteras fueron arrasadas, los ríos desbordados, los coches se apilaban unos encima de otros y las casas arrastradas. En Europa, las inundaciones siempre han existido, pero las consecuencias adversas de ellas cambian con el tiempo y están influenciadas por las tendencias e interacciones tanto naturales como socioeconómicas.

Y lo cierto es que pese a que el cambio climático nos pisa los talones y gran parte de la comunidad científica sospecha que es el causante de semejantes catástrofes, hoy en día las inundaciones causan menos muertes y pérdidas que en el pasado.

¿Qué ha sucedido? Hace una semana, las alarmas se disparaban en algunas zonas de Alemania, donde las lluvias récord hicieron que los ríos se desbordaran, devastando la región y provocando que algunos pueblos terminaran totalmente destruidos. “Tenemos que darnos prisa. Debemos ser más rápidos en la lucha contra la crisis climática”, aseguraba la canciller alemana, Angela Merkel, tras su visita al distrito de Renania-Palatinado, la zona más afectada. La destrucción ha sido imparable y el número de desaparecidos una muestra del caos que la naturaleza puede causar en nuestra moderna civilización.

Los expertos sostienen que las catastróficas inundaciones en Europa occidental son parte de una crónica de un desastre anunciado y que el culpable es el cambio climático. Otros especialistas dicen que, si bien se dieron las alarmas sobre las lluvias que se avecinaban, no se esperaba que fueran de tal magnitud y faltan mejores herramientas de pronóstico. Muchos factores contribuyen a las inundaciones, pero una atmósfera más caliente a causa del cambio climático aumenta la probabilidad de lluvias extremas. Un meteorólogo alemán explicaba que no se habían visto similares en 500 o incluso 1.000 años.

Un pasado más catastrófico. Sin embargo, diversos estudios como este publicado en la revista Nature, explican que la devastación causada por las inundaciones hoy en día es mucho menos significativa que hace años. Los resultados de una reconstrucción cuadriculada en 37 países europeos desde 1870 indican que ha habido un aumento en el área inundada anualmente y el número de personas afectadas desde entonces, pero una disminución sustancial de muertes. A nivel mundial, mueren entre 5 y 10.000 personas cada año, frente a las 400.000 al año en la década de 1930. En la actualidad, en Europa casi 100 mueren al año a causa de las inundaciones.

European floods are tragic — as floods are anywhere



Globally, 5-10,000 people die each year, down from 400,000/year in 1930s



Today, in Europe almost 100 die/year from floods



But remember, deaths from European floods are down dramaticallyhttps://t.co/jSp1IZHCch pic.twitter.com/J2eXZHOcwi