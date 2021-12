Pese a la crisis logística y la inflación, las empresas están declarando más beneficios que nunca

Vivimos tiempos de crisis. La frase bien podría explicar los últimos catorce años de historia económica, pero se ha vuelto más real que nunca gracias a la pandemia. A la paralización de la industria y pérdida de millones de puestos de trabajo durante los primeros meses de la crisis sanitaria debemos sumar hoy una crisis logística y de inflación sin precedentes. Un contexto, a priori, poco halagüeño para que las empresas ganen dinero. Y sin embargo, están declarando más beneficios que nunca.

Los datos. Los ofrece Bloomberg en dos artículos distintos. Por un lado, el margen de beneficio de las grandes empresas estadounidenses se ha disparado a niveles nunca vistos desde 1950. Sus ganancias representan ya el 10% del PIB nacional, un umbral hasta ahora jamás rebasado. En términos agregados, los beneficios empresariales aumentaron un 37% respecto a 2020, un porcentaje hasta cierto punto lógico si pensamos en la extraordinaria situación económica a la que indujo la pandemia.

