Pokémon Go no estaba muerto, estaba de parranda: 2019 ha sido el año más rentable desde su lanzamiento

Si algo define a la saga Pokemon es su capacidad para adaptarse a los tiempos que corren. Tras el legado creado en los 90 y la pérdida de fuelle del universo Nintendo, en 2016 volvió para irrumpir con Pokemon Go, el videojuego de realidad aumentada que fue capaz de reconectar con su público noventero y las generaciones venideras. Ahora, tras el cierre del ejercicio de 2019, la empresa desarrolladora del juego comparte la buena salud de sus cifras: 894 millones de dólares, un 10% más que los beneficios obtenidos en 2016.

Récord. Pokemon Go ha acumulado en 2019 unos beneficios que ascienden a 894 millones de dólares, lo que convierte el periodo anterior en el mejor de su historia desde su lanzamiento hace ya tres años. Según recoge SensoTower, esto se debe a las últimas actualizaciones realizadas tanto dentro del juego, como en plano real y a la irrupción del Team Rocket. El rol del trío antagonista ha sido un éxito tangible ya que, tras su incorporación el pasado mes de julio, agosto y septiembre se convirtieron en los mejores meses del año con unos beneficios que ascienden a los 116 y 126 millones respectivamente.

10% más que en 2016. El lanzamiento de Pokemon Go hace ya más de tres años fue toda una revelación por dos razones. Por un lado, porque una empresa de videojuegos había dado con la tecla idónea para reinventar la saga japonesa nacida en los 90 y, por el otro, porque esto suponía un paso adelante en los videojuegos de realidad aumentada.

La fiebre por el juego podía testearse tanto en los diferentes rincones de las ciudades reservados para esta práctica, como en las cifras económicas de la empresa. Aquel año, la empresa desarrolladora del juego, Niantic, recaudó 832 millones de dólares gracias a la comunidad construida en torno al universo Pokemon. Sin embargo, ahora que el proyecto se encuentra en plena fase de estabilización, es cuando Pokemon Go logra aumentar sus ganancias un 10% y batir un nuevo récord.

Mercado. Estados Unidos es el país donde los fanáticos de Pokemon Go más beneficios retornan a la causa. Solo allí el juego recaudó 335 millones de dólares, mientras que países como Japón y Alemania se sitúan en segundo y tercer lugar respectivamente. A pesar de que el universo Pokemon nació de la mano del diseñador japonés Satoshi Tajiri, el país nipón es el segundo que más beneficios reporta a Niantic con 286 millones, una cifra especialmente elevada si la comparamos con Estados Unidos y tenemos en cuenta que la población de Japón representa solo un tercio de la estadounidense. Por su parte, los seguidores alemanes han reportado unos beneficios de 54 millones de dólares, un 6% del total.

¿Android o Apple Store? A pesar de que Pokemon Go está disponible en ambos mercados de forma gratuita, es Google Play quien suma el liderazgo en este aspecto. De los 892 millones de dólares obtenidos en 2019 gracias al gasto de los usuarios, 482 millones han llegado directamente de las compras realizadas en Google Play, lo que representa el 54% de sus ganancias. Tanto es así que Pokemon Go se sitúa en el segundo puesto dentro del listado de los juegos más rentables de Play Store, un hallazgo que subraya las cifras aportadas por SensoTower.

La recaudación en Apple Store fue significativamente más baja: a través de este canal, Niantic ingresó el 46% de sus beneficios: 412 millones de dólares para ser más exactos.

Rivales. Por mucho que 2019 haya sido un año muy rentable para Pokemon Go, todavía está lejos de convertirse en el videojuego líder en ingresos acumulados gracias a su fandom. El trono en este aspecto lo regenta Honor of Kings con unos beneficios de 1,5 mil millones de dólares. Pokemon Go por su parte ocupa la 5º posición y Candy Crush marca distancia desde el cuarto puesto con una recaudación de 1,1 mil millones de dólares.

Imagen: Niantic