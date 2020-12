La política en Hungría: con una mano redacto leyes anti-LGBT, con la otra participo en orgías gay

Bruselas, sábado por la noche. La policía recibe una llamada de alerta: el ruido proveniente de un piso es insoportable. Probablemente se esté celebrando una fiesta. Los agentes se personan en la vivienda y descubren a una veintena de hombres disfrutando de una orgía bañada en alcohol y sustancias de todo tipo. La reunión, dadas las restricciones impuestas por el ayuntamiento para controlar la pandemia, es ilegal. Dos hombres alegan inmunidad diplomática y uno tercero escapa.

Semidesnudo y cargado con una mochila repleta de éxtasis, los agentes le interceptan a las afueras del edificio. Se trata de József Szájer y es eurodiputado. Eurodiputado húngaro.

Escándalo. La detención de Szájer ha causado un escándalo mayor en Bruselas y en Budapest. Ya dimitido, el otrora diputado era un viejo conocido en los mentideros comunitarios. Co-fundador de Fidesz, el partido que gobierna Hungría con mano de hierro desde principios de la pasada década, es una de las personas más próximas a Orbán y una de las voces más integristas de la formación. Sus pilares discursivos: tradición, familia, orden. Esposo de una magistrada del Constitucional.

Recent sex scandals of Orbán’s gov’t, from left to right:



Gábor Kaleta, former MFA spokesman, Ambassador to Peru: arrested for child porn



József Szájer, MEP: busted in an illegal gangbang with men



Zsolt Borkai, mayor of Győr: taped during a gangbang with prostitues on a yacht pic.twitter.com/oaabSo23WY