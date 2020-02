La psicosis por el coronavirus está dejando sin mascarillas a quienes más las necesitan

Lo que antaño resultaba exótico hoy se ha convertido en una estampa habitual: centenares de personas caminando por las calles de las ciudades españolas ataviadas con mascarillas sanitarias. La crisis del coronavirus ha generado un inusitado pánico en todo el mundo. Mientras los casos aumentan poco a poco en los países desarrollados, las mascarillas y los geles sanitarios se convierten en productos muy demandados.

Y eso es un problema para algunos grupos de población.

Utilidad. Como los enfermos crónicos. Hace unos días, el padre de un niño inmunodeprimido, Daniel Follente, iniciaba una recogida de firmas para detener la psicosis por las mascarillas: "Una infección para nosotros inofensiva a él puede hacerle mucho daño". Situaciones similares afrontan personas transplantadas o sometidas a tratamientos oncológicos:

Palabras similares han utilizado durante los últimos días numerosos enfermeros en redes sociales, como @EnfrmraSaturada.

Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis.

Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus).

Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria.