Qué hay detrás de la donación de 1.000 millones del fundador de Twitter

Ya tenemos ganador de la competición por el altruismo covid: Jack Dorsey. El cofundador y CEO de Twitter (y también de Square) ha arrojado 1.000 millones de dólares (922 millones de euros) de su fortuna para financiar la lucha contra el virus. Es un 28% de su patrimonio personal.

Ha dejado así en mal lugar, completamente eclipsados, al resto de miembros del paisanaje plutocrático: Bill y Melinda Gates, Jeff Bezos o los Zuckerberg han hecho anuncios de donaciones por un valor equivalente a 125, 100 y 25 millones de dólares respectivamente. La Fundación Amancio Ortega movilizaba el equivalente a 63 millones de euros de su patrimonio en material sanitario. La lista sigue y sigue.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz