Así es National Inquirer, el medio que ha chantajeado a Jeff Bezos con publicar sus fotos íntimas desnudo

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y propietario de The Washington Post, y David Pecker, el equivalente en National Enquirer, llevan meses buscándose. Se ha rumoreado, aunque no se ha confirmado, que Donald Trump también puede estar en la ecuación. Que Bezos haya hecho ayer una comunicación extraordinaria a través de Medium para tomar una posición de ventaja en un supuesto chantaje por parte del tabloide de Pecker sólo es un movimiento más de esta contienda.

El 11 de enero Bezos anuncia en Twitter que él y MacKenzie Tuttle, su esposa durante 25 años, lo dejan definitivamente. A las pocas horas del anuncio National Enquirer, medio conocido por publicar cotilleos de celebrities sin unos mínimos estándares de rigor y ética periodística (imagínate, no sé, un Sálvame con esteroides), publica extractos de conversaciones que Bezos le habría mandado a la reportera Lauren Sanchez, con la que, todo apunta, llevaba saliendo un tiempo. A raíz de la publicación, el CEO se puso a investigar el tema.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy — Jeff Bezos (@JeffBezos) 7 de febrero de 2019

Ayer Bezos hace el citado post en Medium asegurando que National Enquirer le está amenazando con publicar unas fotos suyas desnudo (los típicos nudes que le mandas a tu amante). El objetivo de la amenaza es forzar a Bezos a que abandone la investigación de las filtraciones a National Enquirer y que declare públicamente que detrás de aquellos artículos que le desacreditaban no hay ninguna intención política.

Bezos, que ha hecho un control de daños ofreciendo él mismo descripciones de lo que aparecen en esas fotos antes de que salgan a la luz, asegura que indicar que no hay intenciones políticas detrás de las publicaciones del Enquirer sería “decir una mentira”.

Enquirer, los que publican el sexting de Bezos pero protegen a Trump de sus escándalos

National Enquirer es una cabecera del grupo American Media Inc. David Pecker es el CEO y presidente de American Media Inc. También un amigo de toda la vida de Donald Trump. El año pasado Pecker recibió inmunidad por declarar en una investigación federal sobre su papel en los pagos de cientos de miles de dólares realizados a la actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo Playboy Karen McDougall para "comprar la exclusiva" y así silenciar su relación con el presidente, cosa que podía influir en su campaña electoral y cosa que, según el testimonio de Pecker, es verídico.

Estos pagos durante la campaña suponen una violación de las leyes electorales de EEUU. Es un presunto acto criminal que sigue amenazando con exponer a Trump a un proceso de destitución.

En su texto de Medium Bezos hace comentarios,aunque no conexiones directas, para que sospechemos que esta campaña tiene que ver con la trama saudí. El octubre del año pasado Yamal Khashoggi, periodista saudí y columnista de opinión de The Washington Post, murió asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Las investigaciones de su muerte, que fueron extensamente cubiertas por el Post, vinculaban su asesinato con el príncipe heredero Mohammad bin Salman. Mientras la comunidad internacional criticaba públicamente al país y al príncipe, Trump se mostraba tibio, si no favorable, cosa que el periódico también criticó.

Según investigaciones de The New York Times, un mes antes de estos hechos Packer fue al país árabe para intentar establecer conexiones comerciales con los saudíes que pudieran ayudar a paliar los efectos de la deuda de su grupo. American Media Inc. ya había hecho negocios anteriormente con los saudíes, y una de sus cabeceras, The New Kingdom, escribió un publirreportaje de 97 páginas sobre las bondades del príncipe Salman. Los medios también han apuntado los beneficios que recibe Trump de la relación entre AMI y los saudíes.

Trump ha atacado repetidas veces a The Washington Post y a Bezos. En el primer caso por la manera en que el medio cubre las noticias sobre su Gobierno. En el segundo porque su negocio “apenas paga impuestos, usa nuestro servicio postal como su chico de los recados (causando enormes pérdidas en los Estados Unidos) y está llevando a miles de negocios minoristas a la ruina”.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2018

...does not include the Fake Washington Post, which is used as a “lobbyist” and should so REGISTER. If the P.O. “increased its parcel rates, Amazon’s shipping costs would rise by $2.6 Billion.” This Post Office scam must stop. Amazon must pay real costs (and taxes) now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de marzo de 2018

Según informaciones de Axios provenientes de fuentes cercanas a Trump, el presidente está "obsesionado" con Amazon y que quiere encontrar una manera de cambiar el tratamiento fiscal de la empresa.

Según los análisis de Forbes, entre 2016 y 2017 Donald Trump cayó del puesto número 156 como multimillonario más rico del mundo al 248. Había perdido 600 millones de dólares de Fortuna, y 400 de esos millones son responsabilidad indirecta de Jeff Bezos, actualmente el hombre más rico del mundo. Trump tiene muchas propiedades físicas en Nueva York, especialmente en la Quinta Avenida, y la crisis del retail (que está transformando los comercios de todo el mundo y que está beneficiando especialmente a Amazon) está detrás de la caída de precios de los inmuebles del presidente.

The Post ya estaba cerrando el cerco de la investigación de la publicación de Enquirer

Como decíamos al principio, Bezos ha hecho público ayer jueves el chantaje que supuestamente ha recibido por parte de Enquirer con el objetivo de que dejase de ahondar en las posibles motivaciones políticas del mismo. El pasado martes 5 de febrero The Washington Post (propiedad de Bezos) publicaba un largo artículo titulado “¿Fue la filtración de prensa rosa de Bezos un simple chisme o un exitoso encargo público?”.

El artículo ofrecía el estado de la investigación de la filtración de los mensajes amorosos de Bezos, y aunque no se llegaba a ninguna conclusión firme, tres figuras se hacían clave: Gavin de Becker, responsable de seguridad de Bezos en los últimos 20 años, Michael Sanchez, hermano de la amante de Bezos y conocido vocero trumpista, y Roger Stone, consultor republicano desde hace décadas que se ha visto recientemente involucrado en la investigación por la interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

Según el artículo, Sanchez y Stone son amigos. De Becker mantuvo largos correos con Sanchez para preguntarle acerca de quién había podido filtrar la información sobre su hermana, y Sanchez fue variando sus respuestas, citando a veces el poder de espionaje de los organismos gubernamentales para luego culpar al mismo De Becker de haber traicionado su confianza con Bezos y estar inculpando a Sanchez y Stone sólo para librarse él de la responsabilidad.