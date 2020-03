Por qué el jabón es lo más efectivo contra el coronavirus: la explicación viral de un científico

Con el coronavirus estamos aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, que hacen falta esfuerzos titánicos para contraer la expansión de la pandemia de un virus en las sociedades globalizadas. También que la gente está siempre más que dispuesta a banalizar las grandes crisis a golpe de canciones pegadizas, retos en Tiktok y memes.

Otra cosa que estamos aprendiendo es que el jabón es nuestro mejor amigo, muy por delante de las mascarillas, en cuanto a contención del contario se refiere. ¿Por qué el jabón, un producto cien por cien pedestre, tan común que ni reparamos habitualmente en él, es capaz de hacer más que los últimos avances en tecnología?

1/25 Part 1 - Why does soap work so well on the SARS-CoV-2, the coronavirus and indeed most viruses? Because it is a self-assembled nanoparticle in which the weakest link is the lipid (fatty) bilayer. A two part thread about soap, viruses and supramolecular chemistry #COVID19 pic.twitter.com/OCwqPjO5Ht