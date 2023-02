Que Putin haya suspendido el tratado con EEUU para el control de armas nucleares no significa nada. Llevaba meses violándolo

Casi un año después de lanzar la invasión en Ucrania que ha desencadenado el mayor conflicto en Europa en seis décadas, Putin sigue acusando a Occidente de intentar convertir la guerra en un conflicto global. "EEUU quiere infligirnos una derrota estratégica y reclamar nuestras instalaciones nucleares", explicaba en su último discurso. Su última maniobra ha sido suspender el histórico tratado de control de armas nucleares y anunciar que están reanudando las pruebas con ellas.

Un acuerdo roto. Tras una hora y 45 minutos hablando bajo una gran cresta de águila rusa de dos cabezas, Putin ha prometido que Moscú logrará sus objetivos en Ucrania y frustrará la alianza de la OTAN liderada por EEUU. Para conseguirlo, ha dicho que Rusia suspenderá su participación en el nuevo tratado START, el último acuerdo de control de armas que su país tiene con Washington.

Este tratado fue firmado en 2010 por el entonces presidente de EEUU, Barack Obama y Dmitry Medvedev. El objetivo era limitar la cantidad de ojivas nucleares que los países pueden desplegar (a 1.550 ojivas y 700 misiles y bombarderos pesados). Es decir, permite que cada país verifique físicamente el arsenal nuclear del otro. Sin embargo, el anuncio reciente de Putin sólo está formalizando mucho de lo que Rusia ya estaba haciendo.

¿Qué implica? A corto plazo, no mucho. El mensaje es más simbólico que otra cosa. Como decíamos, Rusia ya anunció hace seis meses (por el conflicto en Ucrania) que ya no permitiría las inspecciones de su arsenal nuclear, algo que criticaron los estadounidenses. Además, lo que es seguro es que Moscú no va a construir un nuevo arsenal masivo para mañana.

No obstante, sigue siendo importante, básicamente porque este era el último tratado de control de armas nucleares que queda entre EEUU y Rusia. Y, a la larga, que las relaciones entre ambos países caigan en saco roto podría propiciar una nueva carrera armamentista nuclear. De hecho, los planes de Putin no han quedado del todo claros, pero los expertos avisan de que si Putin ahora fuera más allá y detuviera los informes de rutina y el intercambio de datos sobre movimientos de armas nucleares y otros desarrollos relacionados, sería un duro golpe.

La retórica rusa. Putin lleva insinuando durante meses que Rusia podría usar un arma nuclear si se ve amenazada. Pero en realidad parece que lo que estaba tratando de explicar es que podría desmantelar el control de armas nucleares a menos que Occidente retroceda en Ucrania. En sus discursos, critica la expansión de la OTAN hacia el este desde la Guerra Fría y afirma que Occidente busca una "derrota estratégica" de Rusia.

También argumenta que, si bien EEUU ha presionado para que se reanuden las inspecciones de las instalaciones nucleares rusas por el tratado, los aliados de la OTAN ayudaron a Ucrania a montar ataques con aviones no tripulados contra las bases aéreas rusas que albergan bombarderos estratégicos con capacidad nuclear.

Amenazas nucleares constantes. Todo esto ha hecho que amedrentar a los enemigos con el poder nuclear se haya convertido en una constante para Putin desde hace años. Rusia siempre ha tenido una cantidad sustancial de misiles balísticos intercontinentales que podrían atacar a EEUU y Europa. Pero, tal y como comentábamos en este otro artículo de Magnet, las amenazas recientes de Putin son, al final, una simple demostración de fuerza.

Cada vez que Biden dice que no quiere escaladas con Rusia, la estrategia funciona. Es decir, Putin nos está volviendo cautelosos y limitando nuestras actividades para tratar de evitar una guerra nuclear. La otra cara es que él tampoco quiere una, porque no le beneficia ni por asomo.

¿China en juego? Por otro lado, lo que a Occidente sí le preocupa es que Pekín pueda estar considerando suministrar armas a Rusia, un paso que podría transformar la guerra en una batalla entre Rusia y China por un lado y Ucrania y la OTAN por el otro. Aunque el país asiático niegue cualquier escalada nuclear, ha reafirmado una nueva alianza de amplio alcance con Rusia y este les ve como un as en la manga para luchar contra Occidente.

