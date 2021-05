Si quepo, me siento: la obsesión de los gatos por meterse en cuadrados, explicada por la ciencia

Si tienes un gato o has pasado algún tiempo con ellos, probablemente te hayas dado cuenta de que les encanta acurrucarse en cajas pequeñas y acogedoras. Básicamente les gusta meterse por cualquier espacio estrecho y encerrado: desde cajas, cestas de ropa, debajo de la cama o palanganas. Otro fenómeno, que hemos podido ver en multitud de vídeos de TikTok o YouTube es que les encanta posarse sobre objetos o superficies planas que tengan forma cuadrada. Basta decir que el hashtag #CatSquare ha llegado a ser tendencia en Twitter. ¿Hay alguna explicación para ello?

Lo cierto es que la ciencia ha estudiado este comportamiento gatuno y ha sacado conclusiones sorprendentes: también se sentarían espontáneamente dentro de una ilusión óptica que simplemente parece un cuadrado.

El estudio. Una investigación de la Universidad de la Ciudad de Nueva York reclutó voluntarios para observar a los gatos en sus hogares, una estrategia para evitar lo que históricamente ha sido el principal impedimento para estudiar la cognición felina en el laboratorio: la naturaleza notoriamente poco cooperativa de los gatos.

El objetivo: estudiar la cognición de estos animales y, específicamente, si estos podían percibir las ilusiones ópticas con forma cuadrada. Si quepo, me siento: una investigación de ciencia ciudadana sobre la susceptibilidad de los gatos al contorno ilusorio es el primer estudio sobre el tema y ha descubierto que incluso no es necesario que una caja tenga tres dimensiones para atraer a un gato: también se acomodarán en un cuadrado dibujado con cinta adhesiva o en la ilusión óptica de un cuadrado.

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC