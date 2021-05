Reino Unido y Estados Unidos no han sido los mejores vacunando. Han sido los más egoístas

El arranque de la campaña de vacunación en la Unión Europea fue, por decirlo finamente, decepcionante. Mientras Reino Unido y Estados Unidos avanzaban con rapidez hacia la inmunidad de grupo, el bloque comunitario dirimía disputas contractuales con sus proveedores y proyectaba una imagen de caos, desconcierto e incompetencia hasta cierto punto injusta. Hubo mucho de torpeza política, pero también de información ausente. Europa, al contrario que sus pares, sí estaba exportando vacunas.

El éxito de los países anglosajones sólo era egoísmo.

Los datos. Dos herramientas para entender qué ha pasado durante los cuatro primeros meses del año: número de vacunas producidas y número de vacunas exportadas. No son ni Estados Unidos ni Reino Unido los dos países que más dosis han fabricado durante el primer cuarto de 2021, sino China. Lo ilustran los datos recopilados por el Instituto Peterson y compartidos aquí por uno de sus investigadores, Jacob F. Kirkegaard. El gigante asiático ha producido hasta la fecha más de 415 millones de vacunas.

Le sigue de cerca la Unión Europea. Estados Unidos no pasa de las 350 millones. La India ronda ya las 200 millones. Reino Unido ofrece una cifra mucho más modesta, inferior a los 23 millones.

Agree with pretty much all of this great thread from @bopanc, except perhaps that one cannot call Russia a "big vacc exporter" (great Putin PR though!) Only 3 in EU, CH and (arguably 2 now as India has stopped), while it is a US/UK thing really NOT to export anything to date. https://t.co/1CIdccaow8 pic.twitter.com/ERr3LZ8yWG