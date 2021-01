Reino Unido ya tiene tantos hospitalizados por covid como en el peor momento de abril. Y subiendo

Pese al dramático impacto de la segunda ola, fueron pocos los países que igualaron o superaron las peores cifras de la primavera durante el otoño. Lo que no significa que no los hubiera. Reino Unido afronta hoy un rebrote tan crítico hoy como lo fue durante los días más duros de marzo y abril. El fin del segundo confinamiento, las celebraciones navideñas y el potencial explosivo de la variante británica han disparado los casos. Y lo que es más relevante: las hospitalizaciones.

En bruto. El 29 de diciembre, cuatro días después de la Navidad, las autoridades británicas registraban más de 70.000 positivos por coronavirus. Lo inaudito de la cifra no se explicaba por un aumento repentino en el número de pruebas. Al contrario, habían descendido fruto de las festividades. La conclusión era inevitable, el virus estaba creciendo a una velocidad de vértigo. El porcentaje de positividad en Londres, epicentro del rebrote, daba idea del problema: por encima del 25%.

Cases: over *70,000* people who were tested in England on 29th December tested positive. This is *not* because there were more tests on that day.



It *is* 4 days after Christmas though, around when people who caught Covid on Christmas Day might start getting symptoms. 2/9 pic.twitter.com/QPutLG6X3x